https://sputnikarabic.ae/20231119/قيادي-في-أنصار-الله-تحقيقات-أولية-تفيد-بأن-إسرائيليين-بجنسيات-أخرى-كانوا-على-متن-السفينة-1083295984.html

قيادي في "أنصار الله": تحقيقات أولية تفيد بأن إسرائيليين "بجنسيات أخرى" كانوا على متن السفينة

قيادي في "أنصار الله": تحقيقات أولية تفيد بأن إسرائيليين "بجنسيات أخرى" كانوا على متن السفينة

أعلن قيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أن "القوات البحرية التابعة للجماعة اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن". 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T16:30+0000

2023-11-19T16:30+0000

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ونقلت قناة "الجزيرة" عن القيادي الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بقطاع غزة"، مشيرا إلى أنه تم إخطار السفن المتجهة للمواني الإسرائيلية بتغيير مسارها وقد استجاب بعضها.وأضاف القيادي الحوثي أن "التحقيقات الأولية تفيد أن إسرائيليين بجنسيات أخرى كانوا على متن السفينة"، على حد قوله.وأدانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "اختطاف سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي"، معتبرة إياها "عملا إرهابيا إيرانيا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".وذكرت وسائل إعلام دولية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "قوات تابعة لأنصار الله سيطرت على سفينة نقل إسرائيلية كانت في طريقها إلى البحر الأحمر"، في حين لم تعلن الجماعة اليمنية رسميا حتى الآن.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وأضاف سريع، بالقول: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ"استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".

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