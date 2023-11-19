https://sputnikarabic.ae/20231119/لاعب-كرة-السلة-الأمريكية-يظهر-بمؤتمر-صحفي-بالكوفية-الفلسطينية-فيديو-1083290642.html
لاعب كرة سلة أمريكي يظهر بمؤتمر صحفي بالكوفية الفلسطينية... فيديو
لاعب كرة سلة أمريكي يظهر بمؤتمر صحفي بالكوفية الفلسطينية... فيديو
ظهر، كايري إيرفينغ، أحد ألمع نجوم كرة السلة الأمريكية، بالكوفية الفلسطينية في مؤتمر صحفي بعد نهاية مباراة فريقه "دالاس مافريكس" ضد منافسه "ميلووكي باكس"، في... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T13:23+0000
2023-11-19T13:23+0000
2023-11-19T13:28+0000
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بعد انتهاء المواجهة ضد منافسه "ميلووكي باكس"، الذي انتهت بخسارة "دالاس مافريكس" (132-125)، ظهر إيرفينغ للصحفيين في مؤتمر صحفي مرتديا "الكوفية الفلسطينية" على رأسه قبل أن يبدأ الحديث عن تفاصيل المباراة والخسارة، والجدير بالذكر أنه لم يزيل الكوفية عن رأسه، حتى نهاية حديثه في المؤتمر.وفي وقت سابق، كتب إيرفينغ على منصة "اكس": "أين أنتم أيها الرؤساء والإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ، والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".وأضاف: "تُرتكب جرائم ضد الإنسانية وأغلبكم صامتون، هل أكلت القطة ألسنتكم؟ أو أنكم خائفون من الدفاع عن ما هو حقيقي؟".
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نادي الفيديو, العالم, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, العالم, طوفان الأقصى
لاعب كرة سلة أمريكي يظهر بمؤتمر صحفي بالكوفية الفلسطينية... فيديو
13:23 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 19.11.2023)
ظهر، كايري إيرفينغ، أحد ألمع نجوم كرة السلة الأمريكية، بالكوفية الفلسطينية في مؤتمر صحفي بعد نهاية مباراة فريقه "دالاس مافريكس" ضد منافسه "ميلووكي باكس"، في بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة.
بعد انتهاء المواجهة ضد منافسه "ميلووكي باكس"، الذي انتهت بخسارة "دالاس مافريكس" (132-125)، ظهر إيرفينغ للصحفيين في مؤتمر صحفي مرتديا "الكوفية الفلسطينية" على رأسه قبل أن يبدأ الحديث عن تفاصيل المباراة والخسارة، والجدير بالذكر أنه لم يزيل الكوفية عن رأسه، حتى نهاية حديثه في المؤتمر.
وكان نادي "دالاس مافريكس"، من أوائل أندية كرة السلة الأمريكية، التي أدلت ببيان دعم لإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لذلك كان قرار إيرفينغ، غير متوقع ويتناقض مع وجهة نظر إدارة فريقه.
وفي وقت سابق، كتب إيرفينغ على منصة "اكس": "أين أنتم أيها الرؤساء والإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ، والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".
وأضاف: "تُرتكب جرائم ضد الإنسانية وأغلبكم صامتون، هل أكلت القطة ألسنتكم؟ أو أنكم خائفون من الدفاع عن ما هو حقيقي؟".