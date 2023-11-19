https://sputnikarabic.ae/20231119/لافروف-وعبد-اللهيان-يؤكدان-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083295097.html

لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في غزة، وضرورة وقف فوري... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T16:00+0000

2023-11-19T16:00+0000

2023-11-19T16:14+0000

روسيا

إيران

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 نوفمبر( تشرين الثاني الجاري)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى الوزير سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان".وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى جدول الاتصالات المقبلة وعدد من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/خامنئي-يدعو-الدول-الإسلامية-إلى-قطع-علاقاتها-السياسية-مع-إسرائيل-لفترة-محدودة-على-الأقل-1083293893.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل