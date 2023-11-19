https://sputnikarabic.ae/20231119/لافروف-وعبد-اللهيان-يؤكدان-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083295097.html
لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في غزة، وضرورة وقف فوري... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T16:00+0000
2023-11-19T16:00+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 نوفمبر( تشرين الثاني الجاري)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى الوزير سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان".وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى جدول الاتصالات المقبلة وعدد من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/خامنئي-يدعو-الدول-الإسلامية-إلى-قطع-علاقاتها-السياسية-مع-إسرائيل-لفترة-محدودة-على-الأقل-1083293893.html
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روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
16:00 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 16:14 GMT 19.11.2023)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 نوفمبر( تشرين الثاني الجاري)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى الوزير سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان".
وتابع البيان: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الإعراب عن القلق العام إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فوريا وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين".
وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى جدول الاتصالات المقبلة وعدد من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.