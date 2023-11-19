https://sputnikarabic.ae/20231119/مشاهد-توثق-حصار-الجيش-الإسرائيلي-لمستشفى-الشفاء-واللحظات-الأولى-لاقتحامه-فيديو-1083286467.html

مشاهد توثق حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى "الشفاء" واللحظات الأولى لاقتحامه... فيديو

مشاهد توثق حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى "الشفاء" واللحظات الأولى لاقتحامه... فيديو

وثقت مقاطع فيديو، مشاهد لحصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى "الشفاء" في قطاع غزة على مدار أيام واللحظات الأولى لاقتحامه 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T11:07+0000

2023-11-19T11:07+0000

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وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد صرحت أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد إخلائها من معظم المصابين وأفراد الطواقم الطبية الذين كانوا بداخلها.فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة. واليوم الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على نقل المرضى في مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.وقالت الصحة العالمية في بيان، "لا يزال هناك 25 عاملا صحيًا، و291 مريضا في مستشفى الشفاء، وقد وقعت عدة حالات وفاة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية، ومن بين المرضى هناك 32 طفلا رضيعا في حالة حرجة للغاية، وشخصين في العناية المركزة دون جهاز أكسجين، و22 مريضا يخضعون لغسيل كلى".وأضافت الصحة العالمية بحسب البيان، أنها في انتظار الحصول على ضمانات من قبل أطراف النزاع من أجل توفير ممر آمن لنقل المرضى بشكل عاجل من مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار