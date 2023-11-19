https://sputnikarabic.ae/20231119/من-سلب-الأرض-لا-يوفر-أغنية-فنان-عربي-يعلق-على-سرقة-إسرائيل-لإحدى-أغانيه-الشهيرة-1083282028.html
من سلب الأرض لا يوفر أغنية.. فنان عربي يعلق على سرقة إسرائيل لإحدى أغانيه الشهيرة
من سلب الأرض لا يوفر أغنية.. فنان عربي يعلق على سرقة إسرائيل لإحدى أغانيه الشهيرة
علق الفنان اللبناني فارس كرم على حادث سرقة أغنيته من قبل إسرائيليين، حيث تم التعرف عليها من خلال فيديو نشر لحفل جماهيري في إحدى المدن الإسرائيلية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:04+0000
2023-11-19T07:04+0000
2023-11-19T07:04+0000
العالم العربي
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ونشر الفنان فارس كرم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" مقطع من حفل إسرائيلي يغني إحدى أغانيه وهي بعنوان "الغربة".وعلق فارس كرم على الفيديو بالقول: “اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
من سلب الأرض لا يوفر أغنية.. فنان عربي يعلق على سرقة إسرائيل لإحدى أغانيه الشهيرة
علق الفنان اللبناني فارس كرم على حادث سرقة أغنيته من قبل إسرائيليين، حيث تم التعرف عليها من خلال فيديو نشر لحفل جماهيري في إحدى المدن الإسرائيلية.
ونشر الفنان فارس كرم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" مقطع من حفل إسرائيلي يغني إحدى أغانيه وهي بعنوان "الغربة".
وعلق فارس كرم على الفيديو بالقول: “اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”.