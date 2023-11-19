https://sputnikarabic.ae/20231119/هلع-في-أمريكا-من-أنظمة-التشويش-الروسية-التي-تعطل-الطائرات-الأوكرانية-المسيرة-1083284159.html

هلع في أمريكا من أنظمة التشويش الروسية التي تعطل الطائرات الأوكرانية المسيرة

هلع في أمريكا من أنظمة التشويش الروسية التي تعطل الطائرات الأوكرانية المسيرة

أفادت صحيفة أمريكية بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل بشكل فعال على تشويش أنظمة الطائرات المسيّرة الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T09:14+0000

2023-11-19T09:14+0000

2023-11-19T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال المهندسون من شركة "Quantum Systems" الألمانية، التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات دون طيار: "الروس قاموا بالتشويش على الإشارات اللاسلكية، التي تربط الطائرات دون طيار بالأقمار الصناعية... ما أدى إلى انحراف الطائرات دون طيار وسقوطها على الأرض".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل على تعقيد تشغيل الصواريخ المزودة بنظام توجيه "GPS" والطائرات دون طيار وأي اتصالات لاسلكية.وفي وقت سابق، قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تفقد فعاليتها.واشتكى الضابط الأوكراني من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية، قائلا: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة، وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة الأوكرانية.وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".

https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html

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روسيا, رصد عسكري