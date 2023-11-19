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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/هلع-في-أمريكا-من-أنظمة-التشويش-الروسية-التي-تعطل-الطائرات-الأوكرانية-المسيرة-1083284159.html
هلع في أمريكا من أنظمة التشويش الروسية التي تعطل الطائرات الأوكرانية المسيرة
هلع في أمريكا من أنظمة التشويش الروسية التي تعطل الطائرات الأوكرانية المسيرة
أفادت صحيفة أمريكية بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل بشكل فعال على تشويش أنظمة الطائرات المسيّرة الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T09:14+0000
2023-11-19T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المهندسون من شركة "Quantum Systems" الألمانية، التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات دون طيار: "الروس قاموا بالتشويش على الإشارات اللاسلكية، التي تربط الطائرات دون طيار بالأقمار الصناعية... ما أدى إلى انحراف الطائرات دون طيار وسقوطها على الأرض".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل على تعقيد تشغيل الصواريخ المزودة بنظام توجيه "GPS" والطائرات دون طيار وأي اتصالات لاسلكية.وفي وقت سابق، قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تفقد فعاليتها.واشتكى الضابط الأوكراني من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية، قائلا: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة، وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة الأوكرانية.وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

هلع في أمريكا من أنظمة التشويش الروسية التي تعطل الطائرات الأوكرانية المسيرة

09:14 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت صحيفة أمريكية بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل بشكل فعال على تشويش أنظمة الطائرات المسيّرة الأوكرانية.
وقال المهندسون من شركة "Quantum Systems" الألمانية، التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات دون طيار: "الروس قاموا بالتشويش على الإشارات اللاسلكية، التي تربط الطائرات دون طيار بالأقمار الصناعية... ما أدى إلى انحراف الطائرات دون طيار وسقوطها على الأرض".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تعمل على تعقيد تشغيل الصواريخ المزودة بنظام توجيه "GPS" والطائرات دون طيار وأي اتصالات لاسلكية.
وفي وقت سابق، قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تفقد فعاليتها.
واشتكى الضابط الأوكراني من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية، قائلا: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة، وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:38 GMT
ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
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