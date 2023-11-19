https://sputnikarabic.ae/20231119/وزارة-التجارة-المصرية-الاستثمارات-السعودية-في-مصر-تبلغ-63-مليار-دولار-1083294495.html

وزارة التجارة المصرية: الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار

وزارة التجارة المصرية: الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار

بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره السعودي، ماجد القصبي، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور عدد من المستثمرين السعوديين،... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T15:30+0000

2023-11-19T15:30+0000

2023-11-19T15:30+0000

العالم العربي

مصر

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_64679ed5015d92398d9c2874d60afcdc.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، إن "الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وتناولا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية".وأشار إلى أن "قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد".وأوضح الوزير المصري أن بلاده لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.ومن جانبه لفت القصبي إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.واختتم وزير التجارة السعودي، بالقول إن "أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر".وفي الأول من آب/أغسطس الماضي،وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة مصر (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.ويذكر أن 22 آب/أغسطس الماضي، مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20231019/السعودية-تعلن-إطلاق-النسخة-الأولى-من-المؤتمر-الدولي-لسوق-العمل-1082209296.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, السعودية