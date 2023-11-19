https://sputnikarabic.ae/20231119/وزير-الخارجية-الفنزويلي-كراكاس-وموسكو-تريدان-العودة-إلى-مستوى-إنتاج-النفط-المشترك-السابق-1083283448.html

وزير الخارجية الفنزويلي: كراكاس وموسكو تريدان العودة إلى مستوى إنتاج النفط المشترك السابق

وزير الخارجية الفنزويلي: كراكاس وموسكو تريدان العودة إلى مستوى إنتاج النفط المشترك السابق

كشف وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل بينتو، أن فنزويلا وروسيا، تريدان العودة إلى المستوى السابق لإنتاج النفط اليومي المشترك. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T08:35+0000

2023-11-19T08:35+0000

2023-11-19T08:35+0000

العالم

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وقال بينتو، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "اتفقنا على استئناف المفاوضات ومشاركة الشركات الروسية في مشروعات مشتركة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية".وأضاف: "يمكن القول إننا نسعى في المرحلة الأولى إلى استعادة مستوى الإنتاج، الذي وصلنا إليه قبل بضع سنوات، والهدف الثاني هو زيادة مستوى إنتاج النفط بمقدار الضعفين على الأقل".وأوضح بينتو أن مستوى إنتاج النفط المشترك مع روسيا في بلاده، بلغ خلال السنوات الأخيرة، ما بين 120 ألف و150 ألف برميل يوميًا.وتابع وزير الخارجية الفنزويلي، مجيباعلى سؤال بشأن تأثير التخفيف المحتمل للعقوبات الأمريكية على كراكاس، أن "روسيا وفنزويلا لديهما تعاون مشترك ومباشر، ومن المستحيل أن يتأثر بأي شكل بأي اتفاقيات أخرى، ونحن مستمرون بالعمل مع الشركات الروسية ونعتبرها حليفة موثوقة في العديد من المشروعات".وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخفيف عقوبات أمريكية مفروضة على فنزويلا، بما في ذلك العقوبات على قطاعات النفط والغاز والذهب، بعد توصل الحكومة الفنزويلية والمعارضة إلى اتفاق بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها، العام المقبل.وفي أكتوبر الماضي أيضًا، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو وكراكاس، استكشفتا سبل تعزيز التعاون وزيادة إنتاج النفط المشترك، وأضاف أن خطة إنتاج النفط من خلال المشروعات المشتركة لروسيا وفنزويلا، تم إنجازها بنسبة 16%.

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