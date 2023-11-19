https://sputnikarabic.ae/20231119/-رئيس-وزراء-المجر-يحبط-آمال-كييف-بالانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1083283149.html
رئيس وزراء المجر يحبط آمال كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء المجر يحبط آمال كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال مؤتمر حزبه "فيدس"، أن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:51+0000
2023-11-19T07:51+0000
2023-11-19T07:58+0000
العالم
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وقال أوربان أن المهمة ستكون تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها تبعد سنوات ضوئية عن هذه المنظمة.وشدد أوربان أيضًا على أن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أحد أهم أولويات حكومته، في الأشهر المقبلة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، أن كييف، من جميع النواحي، ليست مستعدة لبدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من المستحيل بدء حوار حول هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-وتشالنجر-في-أوكرانيا-1083271684.html
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العالم
رئيس وزراء المجر يحبط آمال كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
07:51 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 19.11.2023)
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال مؤتمر حزبه "فيدس"، أن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أوربان أن المهمة ستكون تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها تبعد سنوات ضوئية عن هذه المنظمة.
وشدد أوربان أيضًا على أن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أحد أهم أولويات حكومته، في الأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، أن كييف، من جميع النواحي، ليست مستعدة لبدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من المستحيل بدء حوار حول هذه القضية.