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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أمريكا-وبريطانيا-تضغطان-على-كييف-لرفع-سن-الخدمة-العسكرية-حتى-الـ70-1083318870.html
أمريكا وبريطانيا تضغطان على كييف لرفع سن الخدمة العسكرية حتى الـ70
أمريكا وبريطانيا تضغطان على كييف لرفع سن الخدمة العسكرية حتى الـ70
أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية بأن واشنطن ولندن أوصتا كييف بزيادة سن التجنيد ليبدأ من سن الـ17 حتى الـ70 عاما، والقيام بتعبئة إضافية للنساء. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:41+0000
2023-11-20T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية في بيان: "أوصى القيمون الأمريكيون والبريطانيون في كييف القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا بتخفيض سن (بدء) التجنيد إلى 17 عامًا ورفعه (نهاية التجنيد) إلى 70 عامًا، بالإضافة إلى القيام بتعبئة إضافية للنساء".وأشار البيان إلى أنه "بعد هذه المبادئ التوجيهية، اقترح وزير الدفاع الأوكراني (رستم) أوميروف على البرلمان الأوكراني دراسة إمكانية خفض الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش. وإذا حدث هذا، فإن نظام كييف سوف يؤكد جوهره النازي بإرسال صبية في السابعة عشرة من العمر في خضم الحرب لإطالة معاناة القوات المسلحة الأوكرانية".وقال البيان: "الخسائر الفادحة في صفوف العسكريين الأوكرانيين تجبر كييف على إرسال "كبار السن" إلى المعركة. وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل بتشكيل وحدات جديدة من المقاتلين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وبدأت في تعبئة الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا".وجاء في البيان: "قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، إن الغرب يطالب نظام زيلينسكي، بغض النظر عن الخسائر، أن يظهر للمجتمع الدولي استحالة انتصار روسيا في الصراع الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-أوكراني-سابق-الشعب-لا-يريد-التضحية-بنفسه-لأجل-دونباس-1083310044.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أمريكا وبريطانيا تضغطان على كييف لرفع سن الخدمة العسكرية حتى الـ70

13:41 GMT 20.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية بأن واشنطن ولندن أوصتا كييف بزيادة سن التجنيد ليبدأ من سن الـ17 حتى الـ70 عاما، والقيام بتعبئة إضافية للنساء.
وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية في بيان: "أوصى القيمون الأمريكيون والبريطانيون في كييف القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا بتخفيض سن (بدء) التجنيد إلى 17 عامًا ورفعه (نهاية التجنيد) إلى 70 عامًا، بالإضافة إلى القيام بتعبئة إضافية للنساء".

وبحسب للبيان: "وفقًا للبيانات الموثوقة المتاحة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن الولايات المتحدة توجه القيادة الأوكرانية إلى تكثيف إجراءات التعبئة إلى أقصى حد للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل".

وأشار البيان إلى أنه "بعد هذه المبادئ التوجيهية، اقترح وزير الدفاع الأوكراني (رستم) أوميروف على البرلمان الأوكراني دراسة إمكانية خفض الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش. وإذا حدث هذا، فإن نظام كييف سوف يؤكد جوهره النازي بإرسال صبية في السابعة عشرة من العمر في خضم الحرب لإطالة معاناة القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "وهذا سوف يذكرنا جدًا بتصرفات قمة ألمانيا النازية في إنشاء ميليشيا الشعب النازية فولكسستورم في خريف عام 1944، التي تشكلت فيه وحدات شباب هتلر من الأطفال".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
09:19 GMT
وقال البيان: "الخسائر الفادحة في صفوف العسكريين الأوكرانيين تجبر كييف على إرسال "كبار السن" إلى المعركة. وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل بتشكيل وحدات جديدة من المقاتلين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وبدأت في تعبئة الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا".
وجاء في البيان: "قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، إن الغرب يطالب نظام زيلينسكي، بغض النظر عن الخسائر، أن يظهر للمجتمع الدولي استحالة انتصار روسيا في الصراع الأوكراني".
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