https://sputnikarabic.ae/20231120/أنصار-الله-تنشر-فيديو-لعملية-الاستيلاء-على-السفينة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1083325567.html

"أنصار الله" تنشر فيديو لعملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

"أنصار الله" تنشر فيديو لعملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر". 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T17:08+0000

2023-11-20T17:08+0000

2023-11-20T17:40+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_04a789ea52fa8dafd26f544bd42080ae.jpg

وأظهر الفيديو، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر منصة "إكس"، كيفية السيطرة على السفينة ورفع علمي فلسطين واليمن عليها.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددة التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".وأضافت أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".وأدانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق، "اختطاف سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي"، معتبرة إياها "عملا إرهابيا إيرانيا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت صباح أمس الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وأضاف سريع، بالقول: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ"استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".

https://sputnikarabic.ae/20231119/أنصار-الله-احتجاز-السفينة-الإسرائيلية-يثبت-جديتنا-في-خوض-المعركة-دعما-للمقاومة-في-غزة-1083300343.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لسبوتنيك-أنصار-الله-خططت-لتوقيف-غالاكسي-ليدر-منذ-أيام-وجرى-اقتيادها-لسواحل-الحديدة-1083296484.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي