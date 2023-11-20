https://sputnikarabic.ae/20231120/إسرائيل-تخسر-نحو-24-مليار-دولار-شهريا-بسبب-الحرب-على-غزة-1083321827.html

إسرائيل تخسر نحو 2.4 مليار دولار شهريا بسبب الحرب على غزة

إسرائيل تخسر نحو 2.4 مليار دولار شهريا بسبب الحرب على غزة

تفيد تقديرات كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامزون، بأنه في كل شهر تستمر فيه الحرب على غزة، تفقد المرافق الاقتصادية ما بين 8 إلى 9... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T15:06+0000

2023-11-20T15:06+0000

2023-11-20T15:06+0000

إسرائيل

العالم

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القدس - سبوتنيك. ويعتزم أبرامزون تقديم هذه التوقعات إلى الحكومة خلال اجتماع تعقده الأسبوع الجاري، في إطار استعدادها لبلورة إطار ميزانية لخطة مساعدات، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم الاثنين.وتوجد تقديرات أكثر تشددا، بينها تقديرات وكالة "موديز"للتصنيفات الائتمانية بأن "النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون 2.8% وسينكمش بـ1.4% في العام المقبل".وفي بداية الشهر الماضي، نشر بنك إسرائيل توقعات نمو متفائلة نسبيا، لكن يتوقع أن يجري تعديلا عليها، وأن ينشر التوقعات الجديدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.ولحق الضرر الاقتصادي الأكبر بمنطقتي شمالي وجنوبي إسرائيل، وخاصة في الأماكن التي تم إجلاء سكانها. وقسم كبير من المصالح التجارية في هذه المناطق مُعطّل كليا.ووفقا للمعطيات، فإن "3% من قوة العمل في إسرائيل مجندة للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط. وبسبب تعطل كامل أو جزئي لجهاز التعليم، وتجنيد قسم من العاملين والموظفين للاحتياط، وعدم وصول قسم كبير من العاملين والموظفين في عملهم، فإن قوة الإنتاج تراجعت".ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه "خلال الشهر الماضي ازداد عدد طالبي العمل الجدد بـ70 ألف شخص، أي ثلاثة أضعاف الذين جرى تسجيلهم في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. و60% منهم أخرِجوا إلى إجازة من دون راتب".وتسببت الحرب بتغيب قرابة مليون شخص عن عملهم، بينهم 764 ألف موظف وعامل، ويشكلون 18% من قوة العمل، إلى جانب 264 ألف شخص الذي تغيبوا عن العمل في أعقاب استدعائهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.أعلن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى ما يقارب 10% في أكتوبر/تشرين الأول.

https://sputnikarabic.ae/20231120/ارتفاع-معدل-البطالة-في-إسرائيل-إلى-10-جراء-الحرب-على-غزة-1083319710.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/وزيرة-الاستخبارات-الإسرائيلية-تدعو-لإعادة-توطين-الفلسطينيين-خارج-غزة-بدلا-من-إعماره-1083303123.html

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