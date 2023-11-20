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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-أمريكي-روسيا-ستحرر-مناطق-جديدة-لتأمين-دونباس-والقرم-1083309513.html
إعلام أمريكي: روسيا ستحرر مناطق جديدة لتأمين دونباس والقرم
إعلام أمريكي: روسيا ستحرر مناطق جديدة لتأمين دونباس والقرم
صرح الكاتب بيتر فان بورين، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بتحرير روسيا لمناطق جديدة. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T08:32+0000
2023-11-20T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بورين: "شروط حل النزاع سيتم إملاؤها على كييف ليس فقط من قبل واشنطن، ولكن أيضًا من قبل موسكو، كما كان الحال في شبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات".وأضاف: "وستكون النهاية حزينة للغاية، من المرجح أن تعزز روسيا مواقعها في دونباس وشبه جزيرة القرم، والحصول على مناطق جديدة أقرب إلى كييف، أي ما يقرب من 20 في المئة من أراضي أوكرانيا".وتابع الكاتب الأمريكي: "ستضطر البلاد إلى تأجيل هدفها المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".ووفقا لبورين في مقال لصحيفة "The American Conservative"، تعاملت الولايات المتحدة مع أوكرانيا بالطريقة نفسها التي فعلتها مع الدول الأخرى التي وعدت بدعمها "حتى النهاية المريرة"، ستواجه كييف الهزيمة نفسها التي واجهتها الحكومات السابقة بالوكالة المدعومة من واشنطن.وفي أوائل سبتمبر/أيلول، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من جانب روسيا، وهو ما يُزعم أنها لا تظهره. بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو أشارت مراراً وتكراراً إلى استعدادها للحوار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التي تطورت بعد فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231120/صحفية-أمريكية-تنتقد-تضحية-زيلينسكي-بجيل-كامل-لرفضة-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1083307185.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي: روسيا ستحرر مناطق جديدة لتأمين دونباس والقرم

08:32 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح الكاتب بيتر فان بورين، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بتحرير روسيا لمناطق جديدة.
وقال بورين: "شروط حل النزاع سيتم إملاؤها على كييف ليس فقط من قبل واشنطن، ولكن أيضًا من قبل موسكو، كما كان الحال في شبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات".
وأضاف: "وستكون النهاية حزينة للغاية، من المرجح أن تعزز روسيا مواقعها في دونباس وشبه جزيرة القرم، والحصول على مناطق جديدة أقرب إلى كييف، أي ما يقرب من 20 في المئة من أراضي أوكرانيا".
وتابع الكاتب الأمريكي: "ستضطر البلاد إلى تأجيل هدفها المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:53 GMT
ووفقا لبورين في مقال لصحيفة "The American Conservative"، تعاملت الولايات المتحدة مع أوكرانيا بالطريقة نفسها التي فعلتها مع الدول الأخرى التي وعدت بدعمها "حتى النهاية المريرة"، ستواجه كييف الهزيمة نفسها التي واجهتها الحكومات السابقة بالوكالة المدعومة من واشنطن.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من جانب روسيا، وهو ما يُزعم أنها لا تظهره. بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو أشارت مراراً وتكراراً إلى استعدادها للحوار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التي تطورت بعد فبراير/شباط 2022.
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