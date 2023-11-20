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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-حالة-مزرية-لدبابات-ليوبارد-في-أوكراني-1083305986.html
إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني
إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني
كشف كاتب أمريكي في تقرير له عن وضع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" التي تم تسليمها مؤخرا للقوات المسلحة الأوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T06:48+0000
2023-11-20T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ولفت الكاتب ديفيد آكس في تقريره المنشور في مجلة فوربس الأمريكية الانتباه إلى مقطع فيديو انتشر على الإنترنت والذي ظهرت فيه دبابة من هذا الطراز بدون أي درع أو حماية تذكر، ولا توجد وحدات حماية ديناميكية ضد الصواريخ والقذائف القادمة، مضيفا أن اللقطات تم أخذها من إحدى المحاور على جبهات القتال. وفقًا للكاتب، تتطلب الدبابة الألمانية "ليوبارد" حماية إضافية نظرًا لأن الدرع 70 ملم يجعلها الدبابة الأقل حماية في الصراع الأوكراني.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تدمر-5-دبابات-ألمانية-ليوبارد-خلال-الأيام-الأخيرة-1082855018.html
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العالم
العالم

إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني

06:48 GMT 20.11.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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كشف كاتب أمريكي في تقرير له عن وضع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" التي تم تسليمها مؤخرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ولفت الكاتب ديفيد آكس في تقريره المنشور في مجلة فوربس الأمريكية الانتباه إلى مقطع فيديو انتشر على الإنترنت والذي ظهرت فيه دبابة من هذا الطراز بدون أي درع أو حماية تذكر، ولا توجد وحدات حماية ديناميكية ضد الصواريخ والقذائف القادمة، مضيفا أن اللقطات تم أخذها من إحدى المحاور على جبهات القتال.
وفقًا للكاتب، تتطلب الدبابة الألمانية "ليوبارد" حماية إضافية نظرًا لأن الدرع 70 ملم يجعلها الدبابة الأقل حماية في الصراع الأوكراني.
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة
6 نوفمبر, 05:05 GMT
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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