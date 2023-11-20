https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-حالة-مزرية-لدبابات-ليوبارد-في-أوكراني-1083305986.html
إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني
إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني
كشف كاتب أمريكي في تقرير له عن وضع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" التي تم تسليمها مؤخرا للقوات المسلحة الأوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T06:48+0000
2023-11-20T06:48+0000
2023-11-20T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ولفت الكاتب ديفيد آكس في تقريره المنشور في مجلة فوربس الأمريكية الانتباه إلى مقطع فيديو انتشر على الإنترنت والذي ظهرت فيه دبابة من هذا الطراز بدون أي درع أو حماية تذكر، ولا توجد وحدات حماية ديناميكية ضد الصواريخ والقذائف القادمة، مضيفا أن اللقطات تم أخذها من إحدى المحاور على جبهات القتال. وفقًا للكاتب، تتطلب الدبابة الألمانية "ليوبارد" حماية إضافية نظرًا لأن الدرع 70 ملم يجعلها الدبابة الأقل حماية في الصراع الأوكراني.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تدمر-5-دبابات-ألمانية-ليوبارد-خلال-الأيام-الأخيرة-1082855018.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي يكشف عن "حالة مزرية" لدبابات ليوبارد في أوكراني
كشف كاتب أمريكي في تقرير له عن وضع الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" التي تم تسليمها مؤخرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ولفت الكاتب ديفيد آكس في تقريره المنشور في مجلة فوربس الأمريكية الانتباه إلى مقطع فيديو انتشر على الإنترنت والذي ظهرت فيه دبابة من هذا الطراز بدون أي درع أو حماية تذكر، ولا توجد وحدات حماية ديناميكية ضد الصواريخ والقذائف القادمة، مضيفا أن اللقطات تم أخذها من إحدى المحاور على جبهات القتال.
وفقًا للكاتب، تتطلب الدبابة الألمانية "ليوبارد" حماية إضافية نظرًا لأن الدرع 70 ملم يجعلها الدبابة الأقل حماية في الصراع الأوكراني.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.