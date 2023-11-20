عربي
https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الروسية-تعلن-عدم-وجود-فرصة-لتطبيع-العلاقات-مع-بريطانيا-في-الوقت-الراهن-1083305707.html
الخارجية الروسية تعلن عدم وجود فرصة لتطبيع العلاقات مع بريطانيا في الوقت الراهن
الخارجية الروسية تعلن عدم وجود فرصة لتطبيع العلاقات مع بريطانيا في الوقت الراهن
صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيريغ بيليايف، اليوم الإثنين، بأن لندن مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، وأنه... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T06:26+0000
2023-11-20T06:26+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
وجاءت تصريحات بيليايف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن العلاقات الروسية البريطانية تشهد واحدة من أعمق الأزمات في تاريخها بأكمله، مضيفا أن السبب في ذلك هو السياسة الثابتة التي اتبعتها حكومة المحافظين على مدى سنوات عديدة لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه يدمر نسيج التعاون الثنائي.وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول: "يكفي أن نذكر التلميحات البريطانية حول "قضية ألكسندر ليتفينينكو" والاستفزاز بـ "تسميم" سكريبال. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت لندن منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للإرهابيين مثل أحمد زكاييف، ومنصة يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا أن كارهي روسيا بقيادة ميخائيل خودوركوفسكي يقومون بأنشطة تخريبية مفتوحة.وبحسب بيليايف، فإن السلطات البريطانية تواصل سياستها المتمثلة في الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف: حيث يتم تنفيذ إمدادات من مجمعها الصناعي العسكري، ويتم تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا، حيث تم إطلاق حملة إعلامية ودعائية واسعة النطاق لمحاولات تشويه سمعة روسيا وعزل بلادنا على الساحة الدولية.ولفت بيليايف أنه بدعم من لندن، يجري العمل على جمع الأدلة، كما يقولون، بهدف اتهام الروس، مشيرا أن "البريطانيين لا يواصلون زيادة ضغط العقوبات على بلادنا فحسب، بل يتخذون أيضًا خطوات عملية تهدف إلى التقليص النهائي للتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني".وخلص بيليايف بالقول "في ظل هذه الظروف، ليست هناك حاجة للحديث عن إمكانية أي تطبيع في العلاقات الروسية البريطانية ومن الواضح أن لندن تعتزم الاستمرار في الالتزام بنموذج سلوك المواجهة في الشؤون الثنائية"، مضيفا أن ذلك يتجلى على وجه الخصوص، في حقيقة أن المراجعة المتكاملة للسياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة، والتي نُشرت في مارس 2023، لا تزال تصف روسيا بأنها التهديد الأمني ​​الأكثر إلحاحًا للمملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تعلن عدم وجود فرصة لتطبيع العلاقات مع بريطانيا في الوقت الراهن

06:26 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Александр Вильф
تابعنا عبر
صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيريغ بيليايف، اليوم الإثنين، بأن لندن مصممة على إنهاء التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، وأنه لا توجد طريقة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية، حيث إنها تمر بواحدة من أعمق الأزمات في تاريخها.
وجاءت تصريحات بيليايف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن العلاقات الروسية البريطانية تشهد واحدة من أعمق الأزمات في تاريخها بأكمله، مضيفا أن السبب في ذلك هو السياسة الثابتة التي اتبعتها حكومة المحافظين على مدى سنوات عديدة لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه يدمر نسيج التعاون الثنائي.
وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول: "يكفي أن نذكر التلميحات البريطانية حول "قضية ألكسندر ليتفينينكو" والاستفزاز بـ "تسميم" سكريبال. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت لندن منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للإرهابيين مثل أحمد زكاييف، ومنصة يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا أن كارهي روسيا بقيادة ميخائيل خودوركوفسكي يقومون بأنشطة تخريبية مفتوحة.
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة حول أوكرانيا
2 أكتوبر, 19:47 GMT
وبحسب بيليايف، فإن السلطات البريطانية تواصل سياستها المتمثلة في الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف: حيث يتم تنفيذ إمدادات من مجمعها الصناعي العسكري، ويتم تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا، حيث تم إطلاق حملة إعلامية ودعائية واسعة النطاق لمحاولات تشويه سمعة روسيا وعزل بلادنا على الساحة الدولية.
ولفت بيليايف أنه بدعم من لندن، يجري العمل على جمع الأدلة، كما يقولون، بهدف اتهام الروس، مشيرا أن "البريطانيين لا يواصلون زيادة ضغط العقوبات على بلادنا فحسب، بل يتخذون أيضًا خطوات عملية تهدف إلى التقليص النهائي للتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني".
وخلص بيليايف بالقول "في ظل هذه الظروف، ليست هناك حاجة للحديث عن إمكانية أي تطبيع في العلاقات الروسية البريطانية ومن الواضح أن لندن تعتزم الاستمرار في الالتزام بنموذج سلوك المواجهة في الشؤون الثنائية"، مضيفا أن ذلك يتجلى على وجه الخصوص، في حقيقة أن المراجعة المتكاملة للسياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة، والتي نُشرت في مارس 2023، لا تزال تصف روسيا بأنها التهديد الأمني ​​الأكثر إلحاحًا للمملكة المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала