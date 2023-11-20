https://sputnikarabic.ae/20231120/الرئيس-البولندي-يأمل-في-مواصلة-دعم-بلاه-لأوكرانيا-في-ظل-تغيير-الحكومة-1083322213.html
الرئيس البولندي يأمل في مواصلة دعم بلاه لأوكرانيا في ظل تغيير الحكومة
الرئيس البولندي يأمل في مواصلة دعم بلاه لأوكرانيا في ظل تغيير الحكومة
أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن أمله في أن تواصل الحكومة البولندية الجديدة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T15:42+0000
2023-11-20T15:42+0000
2023-11-20T15:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وقال دودا خلال اجتماع مع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو: "آمل أن تستمر السلطات البولندية بغض النظر عن المعسكر السياسي الذي تنتمي إليه".وأشار إلى أن بولندا نقلت بالفعل إلى أوكرانيا أكثر من 300 دبابة وأكثر من 100 مركبة مدرعة ومئات الآلاف من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى "كميات لا حصر لها" من الدروع الواقية للبدن والخوذات والزي الرسمي.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html
بولندا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا
الرئيس البولندي يأمل في مواصلة دعم بلاه لأوكرانيا في ظل تغيير الحكومة
أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن أمله في أن تواصل الحكومة البولندية الجديدة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال دودا خلال اجتماع مع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو: "آمل أن تستمر السلطات البولندية بغض النظر عن المعسكر السياسي الذي تنتمي إليه".
وأوضح أن "دعم أوكرانيا أمر بديهي".
وأشار إلى أن بولندا نقلت بالفعل إلى أوكرانيا أكثر من 300 دبابة وأكثر من 100 مركبة مدرعة ومئات الآلاف من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى "كميات لا حصر لها" من الدروع الواقية للبدن والخوذات والزي الرسمي.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.