https://sputnikarabic.ae/20231120/الرئيس-الصيني-يشيد-بصمود-العلاقات-مع-روسيا-أمام-تعقيدات-الوضع-الدولي-1083310981.html
الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي
الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T10:00+0000
2023-11-20T10:00+0000
2023-11-20T10:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078799343_0:0:2089:1176_1920x0_80_0_0_920b6196b5cf0e08320d1216c73c0b80.jpg
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال رسالة أرسلها إلى المشاركين في الحوار العاشر بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.وشدد الرئيس الصيني في رسالته أن بلاده تعتزم تطوير هذه العلاقات، مضيفًا أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول، والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وخلص الرئيس الصيني في رسالته: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078799343_0:0:1833:1375_1920x0_80_0_0_1a9f90738dd937c6cf01f2d09254ca85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي.
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال رسالة أرسلها إلى المشاركين في الحوار العاشر بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.
وشدد الرئيس الصيني في رسالته أن بلاده تعتزم تطوير هذه العلاقات، مضيفًا أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول، والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".
وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وخلص الرئيس الصيني في رسالته: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".