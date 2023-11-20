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الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي
الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T10:00+0000
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وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال رسالة أرسلها إلى المشاركين في الحوار العاشر بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.وشدد الرئيس الصيني في رسالته أن بلاده تعتزم تطوير هذه العلاقات، مضيفًا أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول، والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وخلص الرئيس الصيني في رسالته: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html
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العالم

الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي

10:00 GMT 20.11.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي.
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال رسالة أرسلها إلى المشاركين في الحوار العاشر بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.
وشدد الرئيس الصيني في رسالته أن بلاده تعتزم تطوير هذه العلاقات، مضيفًا أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول، والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".
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وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وخلص الرئيس الصيني في رسالته: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".
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