https://sputnikarabic.ae/20231120/الرئيس-الفلسطيني-لا-يمكن-قبول-مخططات-الاحتلال-بفصل-قطاع-غزة-عن-الضفة-والقدس-1083320779.html

الرئيس الفلسطيني: لا يمكن قبول مخططات الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس

الرئيس الفلسطيني: لا يمكن قبول مخططات الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، "ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T14:36+0000

2023-11-20T14:36+0000

2023-11-20T14:36+0000

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وجدد عباس، خلال استقباله لرئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وشدد على أنه "لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه"، مؤكدا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مشددا على "ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231120/الرئيس-الإيراني-يوجه-رسالة-لـ50-دولة-من-أجل-تنسيق-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-عدوانها-على-غزة-1083315010.html

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