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الصين والسعودية توقعان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 50 مليار يوان
الصين والسعودية توقعان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 50 مليار يوان
وقّع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اليوم الاثنين، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:26+0000
2023-11-20T11:26+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد إتمام الصين والبرازيل أول عملية كاملة ومغلقة بالعملة المحلية لكلا البلدين، حسبما أعلنت السفارة الصينية في البرازيل، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجح بنك الصين (البرازيل) في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة "إلدورادو برازيل"، وهي شركة برازيلية، وفقا لموقع "AASTOCKS".وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار

الصين والسعودية توقعان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 50 مليار يوان

11:26 GMT 20.11.2023
© Depositphotos.com / Leungchopanيوان صيني
يوان صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Depositphotos.com / Leungchopan
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وقّع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اليوم الاثنين، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد إتمام الصين والبرازيل أول عملية كاملة ومغلقة بالعملة المحلية لكلا البلدين، حسبما أعلنت السفارة الصينية في البرازيل، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
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وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجح بنك الصين (البرازيل) في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة "إلدورادو برازيل"، وهي شركة برازيلية، وفقا لموقع "AASTOCKS".
وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.
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