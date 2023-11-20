https://sputnikarabic.ae/20231120/الصين-والسعودية-توقعان-اتفاقية-تبادل-عملات-بقيمة-50-مليار-يوان--1083314176.html

الصين والسعودية توقعان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 50 مليار يوان

الصين والسعودية توقعان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 50 مليار يوان

وقّع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اليوم الاثنين، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني. 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T11:26+0000

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد إتمام الصين والبرازيل أول عملية كاملة ومغلقة بالعملة المحلية لكلا البلدين، حسبما أعلنت السفارة الصينية في البرازيل، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجح بنك الصين (البرازيل) في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة "إلدورادو برازيل"، وهي شركة برازيلية، وفقا لموقع "AASTOCKS".وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html

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