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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-صاروخية-على-5-ألوية-أوكرانية-اتجاه-كوبيانسك-1083304845.html
الطيران الروسي يشن هجمات صاروخية على 5 ألوية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
الطيران الروسي يشن هجمات صاروخية على 5 ألوية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات" الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الاثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي في روسيا شن ضربات صاروخية على نقاط التمركز... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T02:47+0000
2023-11-20T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام الطيران العملياتي والتكتيكي في تجمع قوات "الغرب" بتنفيذ ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة لألوية الميكانيكيا 14 و41 و43 و44 و101 في مناطق بيتروبافلوفكا، وبيستشانوهو، ةسينكوفكا، وستيبوفوي ونوفوسيلوفكا".وأضاف أن طواقم طائرات الهليكوبتر الهجومية كا-52 ومي-28 نفذت ضربات جوية على تجمعات القوات الحية والأسلحة والمعدات العسكرية للفرق الميكانيكية الـ 14 و32 و25 للقوات الجوية الأوكرانة في مناطق إيفانوفكا، وبيريستوفوي، وستيلماخوفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231106/طائرات-حربية-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الزوارق-المسيرة-وذخيرة-سلاح-الطيران-الأوكراني--عاجل-1082863715.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الطيران الروسي يشن هجمات صاروخية على 5 ألوية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

02:47 GMT 20.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات" الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الاثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي في روسيا شن ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام الطيران العملياتي والتكتيكي في تجمع قوات "الغرب" بتنفيذ ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة لألوية الميكانيكيا 14 و41 و43 و44 و101 في مناطق بيتروبافلوفكا، وبيستشانوهو، ةسينكوفكا، وستيبوفوي ونوفوسيلوفكا".
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات حربية تكتيكية روسية تدمر مخازن الزوارق المسيرة وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني
6 نوفمبر, 11:28 GMT
وأضاف أن طواقم طائرات الهليكوبتر الهجومية كا-52 ومي-28 نفذت ضربات جوية على تجمعات القوات الحية والأسلحة والمعدات العسكرية للفرق الميكانيكية الـ 14 و32 و25 للقوات الجوية الأوكرانة في مناطق إيفانوفكا، وبيريستوفوي، وستيلماخوفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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