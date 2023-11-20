https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الأهداف-الجوية--عاجل-1083314001.html
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت أهدافا تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:19+0000
2023-11-20T11:19+0000
2023-11-20T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312772_0:101:3338:1979_1920x0_80_0_0_31ba158a2dd8ad5cd018daac67f28d82.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس".وبحسب بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجوماً للمجموعة المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتال مشاة وثلاث مركبات، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/لقطات-لتدمير-الجيش-الروسي-معاقل-قوات-كييف-في-بيلغوروفكا-فيديو-1083313696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbbd4b53e524bf08a4da4a682a78f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
11:19 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 20.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت أهدافا تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس".
وبحسب بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجوماً للمجموعة المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتال مشاة وثلاث مركبات، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.