عربي
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الأهداف-الجوية--عاجل-1083314001.html
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت أهدافا تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:19+0000
2023-11-20T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312772_0:101:3338:1979_1920x0_80_0_0_31ba158a2dd8ad5cd018daac67f28d82.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس".وبحسب بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجوماً للمجموعة المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​ كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتال مشاة وثلاث مركبات، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/لقطات-لتدمير-الجيش-الروسي-معاقل-قوات-كييف-في-بيلغوروفكا-فيديو-1083313696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbbd4b53e524bf08a4da4a682a78f8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية

11:19 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 20.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت أهدافا تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس".
وبحسب بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجوماً للمجموعة المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​ كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتال مشاة وثلاث مركبات، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقطات لتدمير الجيش الروسي معاقل قوات كييف في بيلغوروفكا... فيديو
11:05 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала