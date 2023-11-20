https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-سلاح-نوعي-حيدت-باستخدامه-المسيرات-الأوكرانية-1083315372.html
القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية
القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن جنودًا من القوات المسلحة الروسية أظهروا كيف يجري العمل على تحييد الطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T12:45+0000
2023-11-20T12:45+0000
2023-11-20T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين: "يتم إخلال توزان الطائرات دون طيار وإرباكها باستخدام "مضاد المسيرات"، وهو مسدس إلكتروني.ووفقا له، فإنه "أثناء رصد الأهداف الجوية، تم إسقاط طائرتين دون طيار للعدو، والسيطرة عليهما بنجاح بـ "مضاد المسيرات" في أحد الحقول".وأشار غاغين إلى أهمية هذا العمل على خلفية الهجمات المتزايدة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات دون طيار على المدنيين، وقال: "مرة أخرى، هاجم العدو المدنيين في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك. وأصيب مدنيون. وهاجمت طائرة دون طيار سيارة الإسعاف، عمال الإسعاف الذين جاءوا لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، كما يوجد جرحى بين أفراد طاقم الإسعاف".وأضاف: "الآن سنذهب إلى إحدى المناطق الخطرة للطائرات دون طيار في قطاع دونيتسك من الجبهة بهدف تدمير المسيرات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الأهداف-الجوية--عاجل-1083314001.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن جنودًا من القوات المسلحة الروسية أظهروا كيف يجري العمل على تحييد الطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية.
وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين: "يتم إخلال توزان الطائرات دون طيار وإرباكها باستخدام "مضاد المسيرات"، وهو مسدس إلكتروني.
ووفقا له، فإنه "أثناء رصد الأهداف الجوية، تم إسقاط طائرتين دون طيار للعدو، والسيطرة عليهما بنجاح بـ "مضاد المسيرات" في أحد الحقول".
وأشار غاغين إلى أهمية هذا العمل على خلفية الهجمات المتزايدة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات دون طيار على المدنيين، وقال: "مرة أخرى، هاجم العدو المدنيين في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك. وأصيب مدنيون. وهاجمت طائرة دون طيار سيارة الإسعاف، عمال الإسعاف الذين جاءوا لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، كما يوجد جرحى بين أفراد طاقم الإسعاف".
وأضاف: "الآن سنذهب إلى إحدى المناطق الخطرة للطائرات دون طيار في قطاع دونيتسك من الجبهة بهدف تدمير المسيرات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.