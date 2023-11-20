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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-سلاح-نوعي-حيدت-باستخدامه-المسيرات-الأوكرانية-1083315372.html
القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية
القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن جنودًا من القوات المسلحة الروسية أظهروا كيف يجري العمل على تحييد الطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T12:45+0000
2023-11-20T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين: "يتم إخلال توزان الطائرات دون طيار وإرباكها باستخدام "مضاد المسيرات"، وهو مسدس إلكتروني.ووفقا له، فإنه "أثناء رصد الأهداف الجوية، تم إسقاط طائرتين دون طيار للعدو، والسيطرة عليهما بنجاح بـ "مضاد المسيرات" في أحد الحقول".وأشار غاغين إلى أهمية هذا العمل على خلفية الهجمات المتزايدة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات دون طيار على المدنيين، وقال: "مرة أخرى، هاجم العدو المدنيين في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك. وأصيب مدنيون. وهاجمت طائرة دون طيار سيارة الإسعاف، عمال الإسعاف الذين جاءوا لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، كما يوجد جرحى بين أفراد طاقم الإسعاف".وأضاف: "الآن سنذهب إلى إحدى المناطق الخطرة للطائرات دون طيار في قطاع دونيتسك من الجبهة بهدف تدمير المسيرات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الأهداف-الجوية--عاجل-1083314001.html
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القوات الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح نوعي حيدت باستخدامه المسيرات الأوكرانية

12:45 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن جنودًا من القوات المسلحة الروسية أظهروا كيف يجري العمل على تحييد الطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية.
وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين: "يتم إخلال توزان الطائرات دون طيار وإرباكها باستخدام "مضاد المسيرات"، وهو مسدس إلكتروني.
ووفقا له، فإنه "أثناء رصد الأهداف الجوية، تم إسقاط طائرتين دون طيار للعدو، والسيطرة عليهما بنجاح بـ "مضاد المسيرات" في أحد الحقول".
وأشار غاغين إلى أهمية هذا العمل على خلفية الهجمات المتزايدة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات دون طيار على المدنيين، وقال: "مرة أخرى، هاجم العدو المدنيين في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك. وأصيب مدنيون. وهاجمت طائرة دون طيار سيارة الإسعاف، عمال الإسعاف الذين جاءوا لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، كما يوجد جرحى بين أفراد طاقم الإسعاف".
وأضاف: "الآن سنذهب إلى إحدى المناطق الخطرة للطائرات دون طيار في قطاع دونيتسك من الجبهة بهدف تدمير المسيرات".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
11:19 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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