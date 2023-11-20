https://sputnikarabic.ae/20231120/بيع-قبعة-لنابليون-بأكثر-من-2-مليون-دولار-1083307061.html
بيع قبعة لنابليون بأكثر من 2 مليون دولار
بيع قبعة لنابليون بأكثر من 2 مليون دولار
أعلنت دار مزادات فرنسية عن بيع قبعة كانت مملوكة لنابليون بونابرت، يوم الأحد 19 نوفمبر. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T07:48+0000
2023-11-20T07:48+0000
2023-11-20T07:48+0000
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العالم
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قالت دار المزادات ومقرها في فونتينبلو جنوب باريس إن السعر النهائي كان أكثر من ضعف التقدير الذي تراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف يورو، أي ما يقرب من أربعة أضعاف السعر التقديري.ويُعتقد أن نابليون كان يمتلك حوالي 120 قبعة من هذا النوع، وقد فقد معظمها.هذا وجذبت القبعة هواة جمع التحف ورفضت دار المزادات الإفصاح عن المشتري، وكان يحتفظ بالقبعة رجال الأعمال جان لويس نويزييه، الذي توفي العام الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
بيع قبعة لنابليون بأكثر من 2 مليون دولار
أعلنت دار مزادات فرنسية عن بيع قبعة كانت مملوكة لنابليون بونابرت، يوم الأحد 19 نوفمبر.
قالت دار المزادات ومقرها في فونتينبلو جنوب باريس إن السعر النهائي كان أكثر من ضعف التقدير الذي تراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف يورو، أي ما يقرب من أربعة أضعاف السعر التقديري.
وبيعت بمبلغ 1.932 مليون يورو حوالي 2.82 مليون دولار، محطمة الرقم القياسي السابق لقبعة نابليون، الذي كانت تحتفظ به نفس دار المزادات، والبالغ 1.884 مليون يورو في عام 2014.
ويُعتقد أن نابليون كان يمتلك حوالي 120 قبعة من هذا النوع، وقد فقد معظمها.
هذا وجذبت القبعة
هواة جمع التحف ورفضت دار المزادات الإفصاح عن المشتري، وكان يحتفظ بالقبعة رجال الأعمال جان لويس نويزييه، الذي توفي العام الماضي.