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https://sputnikarabic.ae/20231120/تركيا-تتوقع-إتمام-صفقة-إف-16-مع-الولايات-المتحدة-دون-شروط-1083323005.html
تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط
تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط
أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تأمل الانتهاء مبكرا من النظر في طلب شراء طائرات "إف-16" من الولايات المتحدة دون أي شروط أو قيود. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T15:42+0000
2023-11-20T15:42+0000
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وقال فيدان في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي: "لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتصحيح سلوكها السيئ بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي".وأضاف: "وفي هذا الصدد، أعربنا على جميع المستويات عن أملنا في أن يتم النظر في طلبنا لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16" في أسرع وقت ممكن دون أي تأخير".وأشار فيدان إلى أن أنقرة تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.واعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز 2022 تعديلًا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع طائرات جديدة من طراز "إف-16" ومكونات لتحديثها إلى تركيا "طالما أن تركيا تنتهك المجال الجوي اليوناني".وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "S-400".
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-السلطات-الأمريكية-تخشى-عجز-واشنطن-عن-تسليم-مقاتلات-إف--16-لتايوان-1083313562.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط

15:42 GMT 20.11.2023
© YouTube.comأف-16 تركية
أف-16 تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© YouTube.com
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أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تأمل الانتهاء مبكرا من النظر في طلب شراء طائرات "إف-16" من الولايات المتحدة دون أي شروط أو قيود.
وقال فيدان في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي: "لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتصحيح سلوكها السيئ بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، أعربنا على جميع المستويات عن أملنا في أن يتم النظر في طلبنا لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16" في أسرع وقت ممكن دون أي تأخير".
وأشار فيدان إلى أن أنقرة تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
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10:58 GMT
واعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز 2022 تعديلًا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع طائرات جديدة من طراز "إف-16" ومكونات لتحديثها إلى تركيا "طالما أن تركيا تنتهك المجال الجوي اليوناني".
وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "S-400".
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