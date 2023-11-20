https://sputnikarabic.ae/20231120/تركيا-تتوقع-إتمام-صفقة-إف-16-مع-الولايات-المتحدة-دون-شروط-1083323005.html
تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط
تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط
أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تأمل الانتهاء مبكرا من النظر في طلب شراء طائرات "إف-16" من الولايات المتحدة دون أي شروط أو قيود. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T15:42+0000
2023-11-20T15:42+0000
2023-11-20T15:42+0000
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وقال فيدان في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي: "لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتصحيح سلوكها السيئ بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي".وأضاف: "وفي هذا الصدد، أعربنا على جميع المستويات عن أملنا في أن يتم النظر في طلبنا لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16" في أسرع وقت ممكن دون أي تأخير".وأشار فيدان إلى أن أنقرة تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.واعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز 2022 تعديلًا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع طائرات جديدة من طراز "إف-16" ومكونات لتحديثها إلى تركيا "طالما أن تركيا تنتهك المجال الجوي اليوناني".وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "S-400".
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-السلطات-الأمريكية-تخشى-عجز-واشنطن-عن-تسليم-مقاتلات-إف--16-لتايوان-1083313562.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تركيا تتوقع إتمام صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة دون شروط
أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تأمل الانتهاء مبكرا من النظر في طلب شراء طائرات "إف-16" من الولايات المتحدة دون أي شروط أو قيود.
وقال فيدان في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي: "لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتصحيح سلوكها السيئ بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، أعربنا على جميع المستويات عن أملنا في أن يتم النظر في طلبنا لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16" في أسرع وقت ممكن دون أي تأخير".
وأشار فيدان إلى أن أنقرة تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
واعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز 2022 تعديلًا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع طائرات جديدة من طراز "إف-16" ومكونات لتحديثها إلى تركيا "طالما أن تركيا تنتهك المجال الجوي اليوناني".
وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "S-400".