https://sputnikarabic.ae/20231120/تم-التخلي-عنامجندات-في-الجيش-الإسرائيلي-يعترفن-بحقائق-صادمة-1083310215.html

"تم التخلي عنا"...مجندات في الجيش الإسرائيلي يعترفن بحقائق صادمة

"تم التخلي عنا"...مجندات في الجيش الإسرائيلي يعترفن بحقائق صادمة

أشار تقرير إعلامي إسرائيلي أن وحدة من الجيش الإسرائيلي كانت تراقب الحدود مع قطاع غزة وحذرت من نشاط مشبوه في القطاع وتم تجاهل هذا التحذير. 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T09:23+0000

2023-11-20T09:23+0000

2023-11-20T09:23+0000

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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، أن الوحدة المكونة من جنديات حذرت من نشاط مشبوه على حدود القطاع.وقال أحد الجنود: "هذه فرقة مكونة بالكامل من فتيات صغيرات وقادة من شابات. لا شك أنه لو جلس الرجال أمام هذه الشاشات، لكان كل شيء مختلفاً".وقال أحد العسكريين: "لقد تخلى الجيش عن ضابطات المخابرات وقتلهن ببساطة، دون أن يتمكن من الدفاع عن أنفسهن".يذكر أنه مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-نحو-نصف-مناطيد-الاستطلاع-الإسرائيلية-كانت-معطلة-يوم-7-أكتوبر-1083297123.html

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