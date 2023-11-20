https://sputnikarabic.ae/20231120/حزب-الله-يعلن-استهداف-مركز-قيادة-للجيش-الإسرائيلي-بعدة-صواريخ-1083307557.html

"حزب الله" يعلن استهداف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ

"حزب الله" يعلن استهداف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بـ4 صواريخ، على مرحلتين، وذلك في ضوء التصعيد المستمر بين "حزب... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T08:09+0000

2023-11-20T08:09+0000

2023-11-20T08:09+0000

العالم العربي

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وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الإثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة". وأعقب هذا البيان، بيان آخر جاء فيه:‏ "هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم االاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".‏وأمس الأحد، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية عن استهداف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و6 أهداف في القطاع الغربي.ويوم السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل كبدت "حزب الله" اللبناني أثمانا باهظة ردا على هجماته ضد إسرائيل.وجاءت تصريحات غالانت خلال جلسة تقييم أمني في مقر القيادة العسكرية الشمالية، حيث أكد أنه "إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنعرف كيف نرد، نحن مستعدون من البر والجو والبحر واستخباراتنا تراقب عن كثب كل ما يحصل".في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.

https://sputnikarabic.ae/20231115/من-لبنان-إلى-اليمن-هل-يدفع-تصعيد-محور-المقاومة-إلى-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟-1083183613.html

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