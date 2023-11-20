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"حزب الله" ينشر فيديو استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية
"حزب الله" ينشر فيديو استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية
نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد استهداف مقر تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية". 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T21:06+0000
2023-11-20T21:06+0000
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وحسب الفيديو، فإن المشاهد كانت من "استهداف مركز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية".كما أعلن "حزب الله"، في بيان منفصل، مقتل أحد عناصره "علي محمد ماضي ولاء" من بلدة ميدون في البقاع، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، اليوم الاثنين، "منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".كما أفادت الوكالة اللبنانية "بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق فيها أضرارا كبيرة".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة 3 مسيرات، وتحقيق إصابات مباشرة.وأمس الأحد، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية عن استهداف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و6 أهداف في القطاع الغربي.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-نحو-25-قذيفة-من-لبنان-باتجاه-حدوده-الشمالية-1083259337.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي

"حزب الله" ينشر فيديو استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

21:06 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayنزوح عائلات من مخيم عين الحلوة، لبنان
نزوح عائلات من مخيم عين الحلوة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد استهداف مقر تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
وحسب الفيديو، فإن المشاهد كانت من "استهداف مركز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية".
كما أعلن "حزب الله"، في بيان منفصل، مقتل أحد عناصره "علي محمد ماضي ولاء" من بلدة ميدون في البقاع، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، اليوم الاثنين، "منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".
كما أفادت الوكالة اللبنانية "بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق فيها أضرارا كبيرة".
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من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة 3 مسيرات، وتحقيق إصابات مباشرة.
وأمس الأحد، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية عن استهداف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و6 أهداف في القطاع الغربي.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
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وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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