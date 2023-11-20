https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-دخول-المسيرات-في-العمليات-القتالية-يعزز-نصر-روسيا--في-أوكرانيا-1083321119.html
خبير: دخول المسيرات في العمليات القتالية يعزز نصر روسيا في أوكرانيا
خبير: دخول المسيرات في العمليات القتالية يعزز نصر روسيا في أوكرانيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:39+0000
2023-11-20T14:39+0000
2023-11-20T14:39+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: دخول المسيرات في العمليات القتالية سيعزز نصر روسيا في أوكرانيا
خبير: دخول المسيرات في العمليات القتالية سيعزز نصر روسيا في أوكرانيا
قال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيَّرة الروسية، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر. حول هذا الموضع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز "جي إس ام" الدكتور آصف ملحم:يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية، من جهته دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الحكومات الإسلامية إلى الرد على "الهجمة الصهيونية بقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني". حول هذا تحدث الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي:دعا الرئيس رجب طيب أردوغان للتأكد من عدم وجود أسلحة نووية في إسرائيل قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تنطبق عليها بنودها وبالتالي يمكن للدول الأطراف في المعاهدة أن تتقدم بطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء آلية مراقبة. عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الكاتب والباحث في الشأن التركي الدكتور محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: دخول المسيرات في العمليات القتالية يعزز نصر روسيا في أوكرانيا
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
قال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدة طائرات "لانسيت" المسيَّرة الروسية، حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر. حول هذا الموضع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز "جي إس ام" الدكتور آصف ملحم:
"فيما يتعلق بالطائرات من دون طيار فقد بدأنا نشهد تطورا كبيرا بصناعة المسيَّرات وروسيا تنبهت في بداية المعركة لهذه القضية ودخول هذه الطائرات في العمليات القتالية سيعزز نصر روسيا في أوكرانيا وفي الحروب التي قد تُخاض في المستقبل مع الدول الأخرى".
يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية، من جهته دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الحكومات الإسلامية إلى الرد على "الهجمة الصهيونية بقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني". حول هذا تحدث الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي:
"إلى الآن لم تتخذ أي دولة عربية قرارات من شأنها أن توقف العدوان على قطاع غزة. عندما نتحدث أن التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 550 مليار دولار إضافة إلى الدول الأسلامية أكثر من تريليون دولار تبادل تجاري، فلو تم التلويح بهذه الأوراق سيكون له دور كبير في وقف العدوان على قطاع غزة ".
دعا الرئيس رجب طيب أردوغان للتأكد من عدم وجود أسلحة نووية في إسرائيل قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تنطبق عليها بنودها وبالتالي يمكن للدول الأطراف في المعاهدة أن تتقدم بطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء آلية مراقبة. عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الكاتب والباحث في الشأن التركي الدكتور محمود علوش:
"إسرائيل هي الدولة الوحيدة إلى الآن في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحا نوويا، ما يسبب خللا كبيرا فيما يتعلق بالأمن الاستراتيجي الإقليمي، وتركيا هي جزء من القوى الفاعلة في هذه المنطقة وتنظر إلى البرنامج النووي الإسرائيلي على أنه يسبب حالة من الخلل في توازن القوى في المنطقة، لذلك دعا الرئيس أردوغان لتسليط الضوء على هذه المسألة".
التفاصيل في الملف الصوتي...