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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-يبدأ-بتصنيف-زيلينسكي-كعدو-1083319229.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يبدأ بتصنيف زيلينسكي "كعدو"
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يبدأ بتصنيف زيلينسكي "كعدو"
أفاد الخبير العسكري دراغو بوسنيك، بأن المزيد والمزيد من الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة في البلاد بدأو يعتبرون حكومة فلاديمير زيلينسكي عدوهم الحقيقي. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:48+0000
2023-11-20T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الخبير: "بينما يدرك العديد من الجنود الأوكرانيين بشكل متزايد أن نظام كييف هو عدوهم الحقيقي، معنوياتهم ورغبتهم تتراجع في القتال، ما يزيد من تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل للحكومة الأوكرانية في ساحة المعركة".ووفقا لبوسنيك في مقال لموقع " InfoBRICS"، فإنه في المستقبل القريب، ستفقد أوكرانيا القدرة على إجراء أي عمليات عسكرية بنجاح، مضيفًا أن كييف حرمت نفسها من فرصة التفاوض مع موسكو بالتخلي عن اتفاق السلام العام الماضي، والذي يسمح للجيش الروسي بمواصلة العمليات العسكرية والضغط على المواقع الأوكرانية المختلفة على خط المواجهة.ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أمريكا-وبريطانيا-تضغطان-على-كييف-لرفع-سن-الخدمة-العسكرية-حتى-الـ70-1083318870.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: الجيش الأوكراني يبدأ بتصنيف زيلينسكي "كعدو"

13:48 GMT 20.11.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Libkos
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أفاد الخبير العسكري دراغو بوسنيك، بأن المزيد والمزيد من الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة في البلاد بدأو يعتبرون حكومة فلاديمير زيلينسكي عدوهم الحقيقي.
وقال الخبير: "بينما يدرك العديد من الجنود الأوكرانيين بشكل متزايد أن نظام كييف هو عدوهم الحقيقي، معنوياتهم ورغبتهم تتراجع في القتال، ما يزيد من تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل للحكومة الأوكرانية في ساحة المعركة".

وأشار إلى أن المزيد والمزيد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يرفضون إظهار الولاء لكييف في المعارك مع الجيش الروسي الذي يتفوق عليهم في جميع النواحي، سواء من حيث العدد أو قوة أسلحتهم.

ووفقا لبوسنيك في مقال لموقع " InfoBRICS"، فإنه في المستقبل القريب، ستفقد أوكرانيا القدرة على إجراء أي عمليات عسكرية بنجاح، مضيفًا أن كييف حرمت نفسها من فرصة التفاوض مع موسكو بالتخلي عن اتفاق السلام العام الماضي، والذي يسمح للجيش الروسي بمواصلة العمليات العسكرية والضغط على المواقع الأوكرانية المختلفة على خط المواجهة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا وبريطانيا تضغطان على كييف لرفع سن الخدمة العسكرية حتى الـ70
13:41 GMT
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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