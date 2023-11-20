https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-في-الأمم-المتحدة-الدول-العربية-المرتبطة-بعلاقات-مع-إسرائيل-تقيس-بمقياس-المصالح-لا-المبادئ-1083320616.html

خبير في الأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ

خبير في الأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T14:38+0000

2023-11-20T14:38+0000

2023-11-20T14:38+0000

راديو

بلا قيود

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خبير بالأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ خبير بالأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ

الصين تعلن عن استضافتها وفدا عربيا-إسلاميا لبحث القضية الفلسطينية. حول ذلك قال الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ محمود علّوش لبرنامج "بلا قيود":الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 12 شخصا جراء استهداف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة. عن تفاقم الأزمة الإنسانية، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحميد صيّام لـ "بلا قيود":"أنصار الله" تؤكّد احتجازها السفينة الإسرائيلية وأن ذلك يثبت جديتها في خوض المعركة دعمًا للمقاومة في غزة. بهذا الصدد، قال الباحث بالعلاقات الدولية والإقليمية والمختص بالشؤون اليمنية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامجنا:البعثة الدائمة لروسيا تكشف أن الولايات المتحدة تنوي التخلي عن أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:إحباط في البنتاغون بعد الهجمات على القواعد العسكرية في الشرق الأوسط. وهو ما قال عنه الباحث السياسي جاسم الغرابي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

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