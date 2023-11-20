https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-في-الأمم-المتحدة-الدول-العربية-المرتبطة-بعلاقات-مع-إسرائيل-تقيس-بمقياس-المصالح-لا-المبادئ-1083320616.html
خبير في الأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ
خبير في الأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:38+0000
2023-11-20T14:38+0000
2023-11-20T14:38+0000
راديو
بلا قيود
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خبير بالأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ
خبير بالأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ
الصين تعلن عن استضافتها وفدا عربيا-إسلاميا لبحث القضية الفلسطينية. حول ذلك قال الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ محمود علّوش لبرنامج "بلا قيود":الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 12 شخصا جراء استهداف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة. عن تفاقم الأزمة الإنسانية، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحميد صيّام لـ "بلا قيود":"أنصار الله" تؤكّد احتجازها السفينة الإسرائيلية وأن ذلك يثبت جديتها في خوض المعركة دعمًا للمقاومة في غزة. بهذا الصدد، قال الباحث بالعلاقات الدولية والإقليمية والمختص بالشؤون اليمنية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامجنا:البعثة الدائمة لروسيا تكشف أن الولايات المتحدة تنوي التخلي عن أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:إحباط في البنتاغون بعد الهجمات على القواعد العسكرية في الشرق الأوسط. وهو ما قال عنه الباحث السياسي جاسم الغرابي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير في الأمم المتحدة: الدول العربية المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل تقيس بمقياس المصالح لا المبادئ
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الصين تعلن عن استضافتها وفدا عربيا-إسلاميا لبحث القضية الفلسطينية. حول ذلك قال الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ محمود علّوش لبرنامج "بلا قيود":
"إنّه لم يكن من الصدفة اختيار الصين كأول وجهة عالمية في إطار الحراك العربي والإسلامي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا يعكس أمرين هو الرّهان العربي- الإسلامي على الصين وروسيا للضغط في أروقة السياسات الدولية لدفع إسرائيل لإنهاء الحرب، وثانيا كيف أن دول المنطقة تبدو متشكّكة بقدرة أمريكا على لعب دور إيجابي وبنّاء في المنطقة".
الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 12 شخصا جراء استهداف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة. عن تفاقم الأزمة الإنسانية، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحميد صيّام لـ "بلا قيود":
"ما يحدث حرب إبادة واضحة المعالم ويعملون على إبادة غزة عن الوجود، وبالرغم من أنه خلال قمة الرياض التي حضرتها 57 دولة، تم إصدار قرار بكسر الحصار على القطاع، وطلبوا من مصر أن تساعد وتساهم وسيدعمونها بهذا القرار، ومصر ليست معنية به، لأنها تقول إنها غير قادرة على إدخال المساعدات إلّا إذا كانت موافقة من الجانب الإسرائيلي وهذا منطق غريب".
"أنصار الله" تؤكّد احتجازها السفينة الإسرائيلية وأن ذلك يثبت جديتها في خوض المعركة دعمًا للمقاومة في غزة. بهذا الصدد، قال الباحث بالعلاقات الدولية والإقليمية والمختص بالشؤون اليمنية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامجنا:
"إنّه إن لم تتم فتح جبهة جديدة في هذا التوقيت، فإنه ستفتح حتما في القريب القادم، فإن تم القضاء على حركة "حماس" وهذا من سابع المستحيلات ولكنه سيناريو موجود، فإسرائيل ما زالت تتكبد الخسائر من قبل محور المقاومة".
البعثة الدائمة لروسيا تكشف أن الولايات المتحدة تنوي التخلي عن أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:
"الخلاف ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين فحسب بل أيضا بين الديمقراطيين أنفسهم بعد رفض طلب بايدن إعطاء 106 مليارات دولار لكييف وتل أبيب وتايوان، وهذا انعكس على الداخل الأوكراني حيث نشاهد تنافسا محموما على السلطة والرغبة الواضحة بالتخلص من زيلينسكي".
إحباط في البنتاغون بعد الهجمات على القواعد العسكرية في الشرق الأوسط. وهو ما قال عنه الباحث السياسي جاسم الغرابي:
"الولايات المتحدة أدركت أنها أخطأت في دعمها المطلق لإسرائيل في هذه الإبادة الجماعية لذلك ستكون هدفا لصواريخ ومسيرات المقاومة في كل مكان لأن ليس للمقاومة معسكرات محددة بل يتواجدون في كل مكان والحكومة العراقية لا تستطيع الضغط على الفصائل".
التفاصيل في الملف الصوتي...