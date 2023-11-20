https://sputnikarabic.ae/20231120/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يناقش-مع-رئيس-الحشد-الشعبي-العراقي-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1083322004.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع رئيس الحشد الشعبي العراقي الأوضاع في الشرق الأوسط
سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع رئيس الحشد الشعبي العراقي الأوضاع في الشرق الأوسط
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين في موسكو، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، التعاون في مجال الأمن والوضع في الشرق... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T15:05+0000
2023-11-20T15:05+0000
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وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "بحث نيكولاي باتروشيف، وفالح الفياض، بعض جوانب التعاون الروسي العراقي في مجال الأمن، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط".وفي السياق نفسه، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع فالح الفياض، الأوضاع الإقليمية والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي.وحسب بيان صادر عن مكتب الفياض، فقد أكد المسؤولون الروس موقف موسكو الداعم لوحدة العراق وسيادته.
https://sputnikarabic.ae/20231119/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-امتلاك-مفاعلات-نووية-سلمية-بات-ضرورة-وفريضة-وطنية-1083299865.html
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روسيا, العراق, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العراق, العالم, أخبار العالم الآن
سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع رئيس الحشد الشعبي العراقي الأوضاع في الشرق الأوسط
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين في موسكو، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، التعاون في مجال الأمن والوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "بحث نيكولاي باتروشيف، وفالح الفياض، بعض جوانب التعاون الروسي العراقي في مجال الأمن، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط".
وفي السياق نفسه، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع فالح الفياض، الأوضاع الإقليمية والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي.
وحسب بيان صادر عن مكتب الفياض، فقد أكد المسؤولون الروس موقف موسكو الداعم لوحدة العراق وسيادته.