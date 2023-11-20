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https://sputnikarabic.ae/20231120/طبيب-يحذر-من-نوعية-أطعمة-تتسبب-بسرطان-في-الأمعاء-1083307442.html
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء
حذر طبيب روسي مختص في أمراض الجهاز الهضمي من عدد من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تسبب ضررا على صحة الأمعاء. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T08:02+0000
2023-11-20T08:02+0000
علوم
العالم
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قال الطبيب سيرغي فيالوف، أن المنتجات المصنعة تشكل خطرا على الأمعاء مستشهدا بعدد من الدراسات التي أثبتت أن تناول هذه الأطعمة أكثر من مرتين يوميا يزيد من خطر إلتهاب الأمعاء.وطالب فيالوف بالحذر من الأطعمة المقلية الجاهزة، وذلك بسبب عملية القلي التي تخضع لها والتي تتم في زيت يتم استخدامه بشكل متكرر.وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.
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علوم, العالم
علوم, العالم

طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء

08:02 GMT 20.11.2023
© shutterstockأطعمة تؤدي الي السمنة
أطعمة تؤدي الي السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© shutterstock
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حذر طبيب روسي مختص في أمراض الجهاز الهضمي من عدد من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تسبب ضررا على صحة الأمعاء.
قال الطبيب سيرغي فيالوف، أن المنتجات المصنعة تشكل خطرا على الأمعاء مستشهدا بعدد من الدراسات التي أثبتت أن تناول هذه الأطعمة أكثر من مرتين يوميا يزيد من خطر إلتهاب الأمعاء.
وأشار الطبيب أن هذه الأطعمة قد تكون سببا في حدوث أورام سرطانية، محددا في الوقت ذاته هذه النوعية من الأطعمة الممثلة بالتي تحتاج للتسخين فقط والتي أضيفت لها مواد حافظة لتحافظ على خصائصها الغذائية والتي تصبح خطيرة بعد تسخينها.
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وطالب فيالوف بالحذر من الأطعمة المقلية الجاهزة، وذلك بسبب عملية القلي التي تخضع لها والتي تتم في زيت يتم استخدامه بشكل متكرر.
وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.
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