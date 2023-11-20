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https://sputnikarabic.ae/20231120/كلاشنيكوف-تسلم-الجيش-الروسي-صواريخ-فيخر--1-الأسرع-من-الصوت-1083315533.html
"كلاشنيكوف" تسلم الجيش الروسي صواريخ "فيخر- 1" الأسرع من الصوت
"كلاشنيكوف" تسلم الجيش الروسي صواريخ "فيخر- 1" الأسرع من الصوت
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشنيكوف"، اليوم الاثنين، أنها أكملت تسليم الطلبات الحكومية لعام 2023، لتزويد الدفاع الروسية بصواريخ "فيخر 1" الأسرع من الصوت... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:03+0000
2023-11-20T13:03+0000
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الشركة المتخصصة بإنتاج الأسلحة أنها أوفت قبل الموعد المحدد بالتزاماتها لعام 2023، بموجب العقد الحكومي المبرم مع وزارة الدفاع الروسية وتم شحن الذخيرة قبل الموعد المحدد وبالكامل.ولفتت الشركة إلى أنه قبل نقل الذخيرة إلى الوزارة، خضعت لاختبارات خاصة، تم خلالها التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات العقد، حيث تم تصميم الصواريخ الموجهة لتدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو، وتحريك الأهداف الأرضية والجوية المنخفضة السرعة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.كما تحمل مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا 52" هذه الصواريخ وتتجاوز سرعتها 600 متر في الثانية. وتم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.
https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"كلاشنيكوف" تسلم الجيش الروسي صواريخ "فيخر- 1" الأسرع من الصوت

13:03 GMT 20.11.2023
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" تجرب صواريخ "فيخر"
مروحية كا-52 تجرب صواريخ فيخر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف"
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أفادت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشنيكوف"، اليوم الاثنين، أنها أكملت تسليم الطلبات الحكومية لعام 2023، لتزويد الدفاع الروسية بصواريخ "فيخر 1" الأسرع من الصوت للطائرات المروحية من طراز "كا 52"، قبل الموعد المحدد.
وذكرت الشركة المتخصصة بإنتاج الأسلحة أنها أوفت قبل الموعد المحدد بالتزاماتها لعام 2023، بموجب العقد الحكومي المبرم مع وزارة الدفاع الروسية وتم شحن الذخيرة قبل الموعد المحدد وبالكامل.
ولفتت الشركة إلى أنه قبل نقل الذخيرة إلى الوزارة، خضعت لاختبارات خاصة، تم خلالها التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات العقد، حيث تم تصميم الصواريخ الموجهة لتدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو، وتحريك الأهداف الأرضية والجوية المنخفضة السرعة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.
صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية طراز فيخر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
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19 نوفمبر 2022, 20:13 GMT
كما تحمل مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا 52" هذه الصواريخ وتتجاوز سرعتها 600 متر في الثانية.
وتم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.
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