لقطات لتدمير الجيش الروسي معاقل قوات كييف في بيلغوروفكا... فيديو
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا.
ووفقًا لمقطع الفيديو، يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور بيلوغوروفكا.
وقالت الدفاع: "مدفعية مجموعة "الجنوب" تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.