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القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/لقطات-لتدمير-الجيش-الروسي-معاقل-قوات-كييف-في-بيلغوروفكا-فيديو-1083313696.html
لقطات لتدمير الجيش الروسي معاقل قوات كييف في بيلغوروفكا... فيديو
لقطات لتدمير الجيش الروسي معاقل قوات كييف في بيلغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:05+0000
2023-11-20T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
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ووفقًا لمقطع الفيديو، يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور بيلوغوروفكا.وقالت الدفاع: "مدفعية مجموعة "الجنوب" تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: "دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

لقطات لتدمير الجيش الروسي معاقل قوات كييف في بيلغوروفكا... فيديو

11:05 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا.
ووفقًا لمقطع الفيديو، يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور بيلوغوروفكا.
وقالت الدفاع: "مدفعية مجموعة "الجنوب" تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: "دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
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