https://sputnikarabic.ae/20231120/مفرزة-من-سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-تصل-إلى-الهند-فيديو-1083319413.html
مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى الهند... فيديو
مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى الهند... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق وصول السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء فيساخاباتنام، جنوب شرقي الهند. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:02+0000
2023-11-20T14:02+0000
2023-11-20T14:02+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وصلت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، تتألف من السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقل البحري المتوسطي "بيتشينغا"، كجزء من رحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأوضح البيان بأنه في القاعدة الرئيسية للأسطول الشرقي للبحرية الهندية، أقيمت مراسم للترحيب بالسفن الروسية، وتم التخطيط لفعاليات بروتوكولية وثقافية ورياضية للبحارة في المحيط الهادئ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, روسيا, أخبار الهند اليوم
مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى الهند... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق وصول السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء فيساخاباتنام، جنوب شرقي الهند.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وصلت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، تتألف من السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقل البحري المتوسطي "بيتشينغا"، كجزء من رحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأوضح البيان بأنه في القاعدة الرئيسية للأسطول الشرقي للبحرية الهندية، أقيمت مراسم للترحيب بالسفن الروسية، وتم التخطيط لفعاليات بروتوكولية وثقافية ورياضية للبحارة في المحيط الهادئ.