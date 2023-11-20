https://sputnikarabic.ae/20231120/نحلة-تحمي-صغار-حشرة-أخرى-من-وحش-مفترس-لقاء-منفعة-متبادلة-فيديو--1083319932.html
نحلة تحمي صغار حشرة أخرى من وحش مفترس لقاء "منفعة متبادلة"... فيديو
نحلة تحمي صغار حشرة أخرى من وحش مفترس لقاء "منفعة متبادلة"... فيديو
يعيش في غابات الأمازون العديد من المخلوقات الغريبة والرائعة، ومنها حشرة "نطاطات الأوراق" (قافزات الأشجار)، التي تتواصل مع بعضها البعض عن طريق الاهتزاز. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:30+0000
2023-11-20T14:30+0000
2023-11-20T14:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر اللقطات كيف تقوم النحلة بحماية صغار النطاط لقاء "منفعة متبادلة"، وهي عبارة عن سائل حلو المذاق تفرزه حشرة النطاط من فمها وتقوم النحلة بالتقاطه.ويحدث ذلك عندما يتعرض صغار حشرة النطاط للهجوم من قبل حشرات أخرى، عندها تطلب الأم مساعدة أصدقائها (النحل) في الغابة من أجل الحماية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103134/83/1031348350_340:0:1569:922_1920x0_80_0_0_760586c5d324367e6778b6c40010a7c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نحلة تحمي صغار حشرة أخرى من وحش مفترس لقاء "منفعة متبادلة"... فيديو
يعيش في غابات الأمازون العديد من المخلوقات الغريبة والرائعة، ومنها حشرة "نطاطات الأوراق" (قافزات الأشجار)، التي تتواصل مع بعضها البعض عن طريق الاهتزاز.
وتظهر اللقطات كيف تقوم النحلة بحماية صغار النطاط لقاء "منفعة متبادلة"، وهي عبارة عن سائل حلو المذاق تفرزه حشرة النطاط من فمها وتقوم النحلة بالتقاطه.
ويحدث ذلك عندما يتعرض صغار حشرة النطاط للهجوم من قبل حشرات أخرى، عندها تطلب الأم مساعدة أصدقائها (النحل) في الغابة من أجل الحماية.