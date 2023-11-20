https://sputnikarabic.ae/20231120/هل-يحسم-التصعيد-في-البحر-الأحمر-معركة-غزة-1083323607.html

هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة؟

هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة؟

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني، متوعدا بمواصلة العمليات اليمنية ضد... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T16:14+0000

2023-11-20T16:14+0000

2023-11-20T16:21+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة

وأكد المتحدث في بيانه أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية تهدد حصرا، السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين دون غيرها، وأن بقية سفن العالم تمر بحرية تامة في الممر البحري"، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي "بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إذا كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير العسكري والاستراتجي، العميد عمر معربوني إن "استهداف أنصار الله لإسرائيل بالصواريخ والمسيرات، والسيطرة على سفينة إسرائيلية يمثل تطورا كبيرا في مسار الصراع، ويزيد من حدته ويوسع نطاقه، ويأخذه إلى آفاق مختلفة، لكنه أمر يشكل حالة جزئية من جزئيات صراع مختلفة، ولن يحسم الصراع".وأشار معربوني إلى أن "اليمنيين يشرفون بشكل مباشر على باب المندب الذي تمر به أكثر من ثلث التجارة العالمية، وبالتالي فإن ذهاب الأمور نحو مستوى أعلى يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات كبيرة، لكنه لن يحسم الصراع لأنه مرتبط بقوى إقليمية ودولية".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، إسلام نجم الدين أن "تصعيد الحوثيين لن يحسم المعركة لأن إسرائيل ترى في معركة غزة جرحا كبيرا انفتح في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتعامل مع هذا الأمر بعنف شديد، وعندما تنفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر، يتأكد لها أن إيران وراء هذه العمليات".وتابع: "يمكن أن يتسبب ذلك في دخول أطراف إقليمية فاعلة في الصراع العسكري، ويمثل ضررا للأمن الإقليمي العربي، بالإضافة إلى وجود أساطيل غربية بالمنطقة لن تسكت على هذه التطورات، وهو ما يعني فتح الصراع على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي".وحول الحراك الدولي لوقف الصراع قال رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية، هيثم مزاحم، إن "هناك آمالا معلقة على الجهود العربية والإسلامية لوقف هذا الصراع، لكن هذه الجهود لا تزال قاصرة عن الضغط على واشنطن من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة"، مشيرا إلى أن "زيارة وفد عربي إسلامي للصين اليوم تهدف إلى دفعها للعب دور أكبر وأقوى للضغط على إسرائيل لوقف العدوان".وتابع: "لكن لا يزال هناك أمل في دور أكبر للصين للضغط على أمريكا وإسرائيل، كما أن هناك أيضا أوراق ضغط قوية بيد الدول العربية والإسلامية، خاصة الدول النفطية التي لم تستخدم هذه الورقة، ولم تهدد حتى باستخدام سلاح النفط".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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