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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-أوكراني-سابق-الشعب-لا-يريد-التضحية-بنفسه-لأجل-دونباس-1083310044.html
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
أعلن وزير المال الأوكراني السابق وكابتن القوات المسلحة الأوكرانية، فلاديمير أوميليان، أن الأوكرانيين لا يريدون الموت من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T09:19+0000
2023-11-20T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أوميليان خلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: إذا كنا مستعدين لإرسال 300 ألف أو 500 ألف جندي أوكراني آخرين للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتحرير دونباس، وإذا حصلنا على العدد المطلوب من الدبابات وطائرات "إف 16" من الغرب، فيمكننا القيام بذلك. لكن لا أرى 500 ألف عسكري مستعدون للموت من أجل ذلك.وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار، ولكن فقط بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتعزيز جيشها.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
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العالم
العالم

وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس

09:19 GMT 20.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن وزير المال الأوكراني السابق وكابتن القوات المسلحة الأوكرانية، فلاديمير أوميليان، أن الأوكرانيين لا يريدون الموت من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس.
وقال أوميليان خلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: إذا كنا مستعدين لإرسال 300 ألف أو 500 ألف جندي أوكراني آخرين للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتحرير دونباس، وإذا حصلنا على العدد المطلوب من الدبابات وطائرات "إف 16" من الغرب، فيمكننا القيام بذلك. لكن لا أرى 500 ألف عسكري مستعدون للموت من أجل ذلك.
وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار، ولكن فقط بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتعزيز جيشها.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
أمس, 12:22 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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