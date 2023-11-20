https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-أوكراني-سابق-الشعب-لا-يريد-التضحية-بنفسه-لأجل-دونباس-1083310044.html
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
أعلن وزير المال الأوكراني السابق وكابتن القوات المسلحة الأوكرانية، فلاديمير أوميليان، أن الأوكرانيين لا يريدون الموت من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T09:19+0000
2023-11-20T09:19+0000
2023-11-20T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أوميليان خلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: إذا كنا مستعدين لإرسال 300 ألف أو 500 ألف جندي أوكراني آخرين للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتحرير دونباس، وإذا حصلنا على العدد المطلوب من الدبابات وطائرات "إف 16" من الغرب، فيمكننا القيام بذلك. لكن لا أرى 500 ألف عسكري مستعدون للموت من أجل ذلك.وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار، ولكن فقط بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتعزيز جيشها.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
أعلن وزير المال الأوكراني السابق وكابتن القوات المسلحة الأوكرانية، فلاديمير أوميليان، أن الأوكرانيين لا يريدون الموت من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس.
وقال أوميليان خلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: إذا كنا مستعدين لإرسال 300 ألف أو 500 ألف جندي أوكراني آخرين للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتحرير دونباس، وإذا حصلنا على العدد المطلوب من الدبابات وطائرات "إف 16" من الغرب، فيمكننا القيام بذلك. لكن لا أرى 500 ألف عسكري مستعدون للموت من أجل ذلك.
وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار، ولكن فقط بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتعزيز جيشها.
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.