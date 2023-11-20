https://sputnikarabic.ae/20231120/-إعلام-زيلينسكي-يخشى-الهزيمة-في-الانتخابات-المقبلة-1083319129.html
إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة
إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة
أفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر خاص، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق من احتمال خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:47+0000
2023-11-20T13:47+0000
2023-11-20T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
وذكرت صحيفة "الغارديان" عن مصدرها أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق مما سماه "ظاهرة تشرشل"، إذ تمت تسميته بهذا اللقب نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي رغم قيادته للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يتمكن من ضمان فوز حزب المحافظين في الانتخابات اللاحقة.وأشارت الصحيفة من جانبها أن الساسة الأوكرانيين يقولون بالفعل إنهم سيعودون بعد الصراع إلى قضايا استعداد زيلينسكي للاستحقاقات المقبلة (الانتخابات).وكان الرئيس زيلينسكي قد أعلن سابقًا أنه من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، التي اعتبرها "غير مهمة، ويجب وضع حد لهذه القضية".
https://sputnikarabic.ae/20231120/صحفية-أمريكية-تنتقد-تضحية-زيلينسكي-بجيل-كامل-لرفضة-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1083307185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة
أفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر خاص، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق من احتمال خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" عن مصدرها أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق مما سماه "ظاهرة تشرشل"، إذ تمت تسميته بهذا اللقب نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي رغم قيادته للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يتمكن من ضمان فوز حزب المحافظين في الانتخابات اللاحقة.
وأشارت الصحيفة من جانبها أن الساسة الأوكرانيين يقولون بالفعل إنهم سيعودون بعد الصراع إلى قضايا استعداد زيلينسكي للاستحقاقات المقبلة (الانتخابات).
وكان الرئيس زيلينسكي قد أعلن سابقًا أنه من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، التي اعتبرها "غير مهمة، ويجب وضع حد لهذه القضية".