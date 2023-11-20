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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/-إعلام-زيلينسكي-يخشى-الهزيمة-في-الانتخابات-المقبلة-1083319129.html
إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة
إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة
أفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر خاص، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق من احتمال خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:47+0000
2023-11-20T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "الغارديان" عن مصدرها أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق مما سماه "ظاهرة تشرشل"، إذ تمت تسميته بهذا اللقب نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي رغم قيادته للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يتمكن من ضمان فوز حزب المحافظين في الانتخابات اللاحقة.وأشارت الصحيفة من جانبها أن الساسة الأوكرانيين يقولون بالفعل إنهم سيعودون بعد الصراع إلى قضايا استعداد زيلينسكي للاستحقاقات المقبلة (الانتخابات).وكان الرئيس زيلينسكي قد أعلن سابقًا أنه من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، التي اعتبرها "غير مهمة، ويجب وضع حد لهذه القضية".
https://sputnikarabic.ae/20231120/صحفية-أمريكية-تنتقد-تضحية-زيلينسكي-بجيل-كامل-لرفضة-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1083307185.html
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العالم

إعلام: زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات المقبلة

13:47 GMT 20.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر خاص، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق من احتمال خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" عن مصدرها أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشعر بالقلق مما سماه "ظاهرة تشرشل"، إذ تمت تسميته بهذا اللقب نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي رغم قيادته للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يتمكن من ضمان فوز حزب المحافظين في الانتخابات اللاحقة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:53 GMT
وأشارت الصحيفة من جانبها أن الساسة الأوكرانيين يقولون بالفعل إنهم سيعودون بعد الصراع إلى قضايا استعداد زيلينسكي للاستحقاقات المقبلة (الانتخابات).
وكان الرئيس زيلينسكي قد أعلن سابقًا أنه من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، التي اعتبرها "غير مهمة، ويجب وضع حد لهذه القضية".
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