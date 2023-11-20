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https://sputnikarabic.ae/20231120/-معرض-الجمال-في-الهند-1083316550.html
معرض الجمال في الهند
معرض الجمال في الهند
معرض "بوشكار للإبل"، والمعروف أيضا باسم "كارتيك ميلا" أو "بوشكار كاميلا"، هو معرض سنوي يستمر لعدة أيام، ويشمل حفلا ثقافيا. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:31+0000
2023-11-20T13:52+0000
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معرض "معرض بوشكار للإبل" يتجاوز تجارة الماشية، فهو أيضا معرض حيث يحصل المرء على تجربة الطقوس الروحية، ويشهد الثقافة الفريدة لأهالي بلدة بوشكار في ولاية راجستان. ويجذب المعرض أكثر من 200 ألف زائر كل عام من الهند وخارجها.وبينما يقوم الرجال بشراء ببيع مواشيهم، تقوم النساء ببيع السكاكين ورؤوس الفؤوس وأواني وقدور الطهي، وبيع حليب النوق واللبن الرائب من الأواني النحاسية اللامعة التي يحملونها على رؤوسهم، ويقف الخزافون بجوار بضاعتهم من أكوام الأوعية الفخارية. ويتنقل في المعرض أكثر من 50 ألف جمل بعد استعراض مميزاتها وأشكالها الجميلة وما تستطيع القيام به من حيل في أكبر معرض للجمال في العالم، الذي أقيم في بلدة بوشكار الصغيرة بولاية راجستان الواقعة في غرب الهند.في الماضي، كان "معرض بوشكار" في المقام الأول معرضا للماشية، حيث قام التجار والمزارعون من منطقة صحراء ثار بشراء وبيع الجمال والخيول والماشية والحيوانات الأخرى. كان الغرض الأساسي للمعرض هو تسهيل هذه المعاملات. في ذلك الوقت، كان للمعرض أجندة واضحة جدا محصورة فقط في شراء أو بيع الماشية. ولا يزال اليوم الأمر كذلك، ولكنه تطور إلى أبعاد أخرى ليشمل البعد الثقافي للمنطقة التي يمكن مشاركتها لأهالي المنطقة مع الزوار والسياح من الهند وخارجها، ويعتبر الأكبر من نوعه في العالم.تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من معرض الجمال في ولاية راجاستان الهندية.
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фото, صور, أخبار الهند اليوم
фото, صور, أخبار الهند اليوم

معرض الجمال في الهند

13:31 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 20.11.2023)
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معرض "بوشكار للإبل"، والمعروف أيضا باسم "كارتيك ميلا" أو "بوشكار كاميلا"، هو معرض سنوي يستمر لعدة أيام، ويشمل حفلا ثقافيا.
معرض "معرض بوشكار للإبل" يتجاوز تجارة الماشية، فهو أيضا معرض حيث يحصل المرء على تجربة الطقوس الروحية، ويشهد الثقافة الفريدة لأهالي بلدة بوشكار في ولاية راجستان. ويجذب المعرض أكثر من 200 ألف زائر كل عام من الهند وخارجها.
وبينما يقوم الرجال بشراء ببيع مواشيهم، تقوم النساء ببيع السكاكين ورؤوس الفؤوس وأواني وقدور الطهي، وبيع حليب النوق واللبن الرائب من الأواني النحاسية اللامعة التي يحملونها على رؤوسهم، ويقف الخزافون بجوار بضاعتهم من أكوام الأوعية الفخارية. ويتنقل في المعرض أكثر من 50 ألف جمل بعد استعراض مميزاتها وأشكالها الجميلة وما تستطيع القيام به من حيل في أكبر معرض للجمال في العالم، الذي أقيم في بلدة بوشكار الصغيرة بولاية راجستان الواقعة في غرب الهند.
في الماضي، كان "معرض بوشكار" في المقام الأول معرضا للماشية، حيث قام التجار والمزارعون من منطقة صحراء ثار بشراء وبيع الجمال والخيول والماشية والحيوانات الأخرى. كان الغرض الأساسي للمعرض هو تسهيل هذه المعاملات. في ذلك الوقت، كان للمعرض أجندة واضحة جدا محصورة فقط في شراء أو بيع الماشية. ولا يزال اليوم الأمر كذلك، ولكنه تطور إلى أبعاد أخرى ليشمل البعد الثقافي للمنطقة التي يمكن مشاركتها لأهالي المنطقة مع الزوار والسياح من الهند وخارجها، ويعتبر الأكبر من نوعه في العالم.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من معرض الجمال في ولاية راجاستان الهندية.
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجر جمال يمسك بجمله، قبل بدء معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 16 نوفمبر 2023.

تاجر جمال يمسك بجمله، قبل بدء معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 16 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجر جمال يمسك بجمله، قبل بدء معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 16 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمالهم قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمالهم قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمالهم قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

يجلس رعاة الإبل عند غروب الشمس في موقع تخييم بالقرب من جمالهم خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

يجلس رعاة الإبل عند غروب الشمس في موقع تخييم بالقرب من جمالهم خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

يجلس رعاة الإبل عند غروب الشمس في موقع تخييم بالقرب من جمالهم خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يقود جماله إلى أسفل التضاريس عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023.

راعي جمل يقود جماله إلى أسفل التضاريس عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يقود جماله إلى أسفل التضاريس عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يقف بجانب جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 14 نوفمبر 2023.

راعي جمل يقف بجانب جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 14 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يقف بجانب جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 14 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يمشي مع جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية بالهند في 15 نوفمبر 2023.

راعي جمل يمشي مع جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية بالهند في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل يمشي مع جماله قبل معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية بالهند في 15 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمل عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023.

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمل عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

رعاة الإبل يستريحون بجانب جمل عشية معرض الجمال السنوي في بوشكار في ولاية راجستان الصحراوية في الهند، 19 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل ينظر من حقل بينما تغرب الشمس خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

راعي جمل ينظر من حقل بينما تغرب الشمس خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

راعي جمل ينظر من حقل بينما تغرب الشمس خلال معرض الجمال السنوي في بوشكار بولاية راجستان الصحراوية في الهند، 15 نوفمبر 2023.

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