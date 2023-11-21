https://sputnikarabic.ae/20231121/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-إمدادات-القذائف-من-أمريكا-بشكل-حاد-1083336323.html
أوكرانيا تعلن انخفاض إمدادات القذائف من أمريكا بشكل حاد
أوكرانيا تعلن انخفاض إمدادات القذائف من أمريكا بشكل حاد
ذكرت شبكة ABC نقلاً عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه أن إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية إلى أوكرانيا انخفضت بمقدار الثلث منذ أن بدأ الصراع في الشرق الأوسط في... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:05+0000
2023-11-21T07:05+0000
2023-11-21T07:05+0000
العالم
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وقالت القناة: "انخفضت إمدادات الولايات المتحدة من القذائف المدفعية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا "بأكثر من 30%" منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة الشهر الماضي".وبحسب مصدر ABC، فإن مخزونات قذائف المدفعية عيار 155 ملم تشكل "حوالي 60-70% من إجمالي الإمدادات" إلى كييف.ووفقا للمصدر، أكد المسؤولون الأمريكيون لكييف أن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لن يؤثر على التزامات الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، لكنه فعل ذلك.وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن خفض إمدادات الذخيرة "لا علاقة له على الإطلاق بما يحدث في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في تشرين الأول/أكتوبر إن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231121/برلماني-روسي-يشرح-عبثية-التفاوض-مع-زيلينسكي-1083335874.html
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العالم
أوكرانيا تعلن انخفاض إمدادات القذائف من أمريكا بشكل حاد
ذكرت شبكة ABC نقلاً عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه أن إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية إلى أوكرانيا انخفضت بمقدار الثلث منذ أن بدأ الصراع في الشرق الأوسط في التصاعد.
وقالت القناة: "انخفضت إمدادات الولايات المتحدة من القذائف المدفعية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا "بأكثر من 30%" منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة الشهر الماضي".
وبحسب مصدر ABC، فإن مخزونات قذائف المدفعية عيار 155 ملم تشكل "حوالي 60-70% من إجمالي الإمدادات" إلى كييف.
ووفقا للمصدر، أكد المسؤولون الأمريكيون لكييف أن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لن يؤثر على التزامات الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، لكنه فعل ذلك.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن خفض إمدادات الذخيرة "لا علاقة له على الإطلاق بما يحدث في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في تشرين الأول/أكتوبر إن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.