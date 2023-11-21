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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-نمساوي-ذعر-في-أوكرانيا-حول-شلل-الهجوم-المضاد-1083338068.html
إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد
إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية والغرب يخشون الوقف الكامل للهجوم المضاد. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:43+0000
2023-11-21T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وفي مقال نشر في صحيفة "ديرستاندرد" النمساوية، ذكرت فيه " أراد الجيش الأوكراني حقًا البدء في تحرير الأراضي في الصيف، على سبيل المثال، في جنوب وشرق البلاد، إلا أن الاستراتيجيين العسكريين في كييف، وكذلك موردي الأسلحة الغربيين يخشون "حرب الخنادق".ويشير المقال إلى أن الهجوم المضاد قد فشل، والآن تحتاج أوكرانيا إلى إقناع الغرب بتقديم المزيد من المساعدة.وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف، ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-إمدادات-القذائف-من-أمريكا-بشكل-حاد-1083336323.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد

07:43 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 21.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية والغرب يخشون الوقف الكامل للهجوم المضاد.
وفي مقال نشر في صحيفة "ديرستاندرد" النمساوية، ذكرت فيه " أراد الجيش الأوكراني حقًا البدء في تحرير الأراضي في الصيف، على سبيل المثال، في جنوب وشرق البلاد، إلا أن الاستراتيجيين العسكريين في كييف، وكذلك موردي الأسلحة الغربيين يخشون "حرب الخنادق".
ويشير المقال إلى أن الهجوم المضاد قد فشل، والآن تحتاج أوكرانيا إلى إقناع الغرب بتقديم المزيد من المساعدة.
وأضاف المقال أيضا" "فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في تحقيق نقطة تحول حقيقية، وهو ما يعني تغييرات حاسمة في العلاقات الأوكرانية الغربية، ومن الضروري إقناع المتشككين في الغرب بأن أوكرانيا (التي أعيد تسليحها بشكل باهظ الثمن)، لا تزال قادرة على تحقيق أهدافها".
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أوكرانيا تعلن انخفاض إمدادات القذائف من أمريكا بشكل حاد
07:05 GMT
وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف، ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.
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