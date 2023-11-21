https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-نمساوي-ذعر-في-أوكرانيا-حول-شلل-الهجوم-المضاد-1083338068.html
إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد
إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية والغرب يخشون الوقف الكامل للهجوم المضاد. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:43+0000
2023-11-21T07:43+0000
2023-11-21T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وفي مقال نشر في صحيفة "ديرستاندرد" النمساوية، ذكرت فيه " أراد الجيش الأوكراني حقًا البدء في تحرير الأراضي في الصيف، على سبيل المثال، في جنوب وشرق البلاد، إلا أن الاستراتيجيين العسكريين في كييف، وكذلك موردي الأسلحة الغربيين يخشون "حرب الخنادق".ويشير المقال إلى أن الهجوم المضاد قد فشل، والآن تحتاج أوكرانيا إلى إقناع الغرب بتقديم المزيد من المساعدة.وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف، ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-إمدادات-القذائف-من-أمريكا-بشكل-حاد-1083336323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام نمساوي: ذعر في أوكرانيا حول "شلل" الهجوم المضاد
07:43 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 21.11.2023)
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية والغرب يخشون الوقف الكامل للهجوم المضاد.
وفي مقال نشر في صحيفة "ديرستاندرد" النمساوية، ذكرت فيه " أراد الجيش الأوكراني حقًا البدء في تحرير الأراضي في الصيف، على سبيل المثال، في جنوب وشرق البلاد، إلا أن الاستراتيجيين العسكريين في كييف، وكذلك موردي الأسلحة الغربيين يخشون "حرب الخنادق".
ويشير المقال إلى أن الهجوم المضاد قد فشل، والآن تحتاج أوكرانيا إلى إقناع الغرب بتقديم المزيد من المساعدة.
وأضاف المقال أيضا" "فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في تحقيق نقطة تحول حقيقية، وهو ما يعني تغييرات حاسمة في العلاقات الأوكرانية الغربية، ومن الضروري إقناع المتشككين في الغرب بأن أوكرانيا (التي أعيد تسليحها بشكل باهظ الثمن)، لا تزال قادرة على تحقيق أهدافها".
وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف، ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.