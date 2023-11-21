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https://sputnikarabic.ae/20231121/اكتشاف-مومياوات-غامضة-في-بيرو-1083347715.html
اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو
اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو
اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو
2023-11-21T14:52+0000
2023-11-21T14:52+0000
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وفقًا لما أفاد به عالم الآثار البيروفي لويس تاكودا، فقد تم العثور على أربعة أطفال وشخص بالغ في وضع الجنين ويبلغ عمرهم حوالي 1000 عام.من المفترض أن المومياوات تنتمي إلى ما يُسمى "ثقافة مانشاي". وعاش أصحابها حول ليما الحديثة في القترة ما بين 1500 إلى 1000 قبل الميلاد، وقاموا ببناء معابد على شكل حرف "U" الإنجليزي (أو حدوة حصان)، بطريقة تواجه الشمس المشرقة، وكانوا يقدمون القرابين من ضحايا بشرية.وأشار علماء الآثار إلى أنه ستتم إزالة المومياوات من موقع الاكتشاف بحلول نهاية العام الجاري، حتى يتمكن المتخصصون من مواصلة أبحاثهم، كما يعتزمون تحليل الأنسجة في أقمشة المدفونين في الموقع.
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اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو
اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو

اكتشاف مومياوات غامضة في بيرو

14:52 GMT 21.11.2023
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اكتشف علماء آثار في بيرو خمس مومياوات، يزيد عمر كل منها على ألف عام، بالإضافة إلى درج يعود تاريخه إلى 3500 قبل الميلاد، وتم إجراء الاكتشافات خلال الحفريات في نهر ريماك في مقاطعة ليما، حسبما ذكرته وكالة "أندينا".
وفقًا لما أفاد به عالم الآثار البيروفي لويس تاكودا، فقد تم العثور على أربعة أطفال وشخص بالغ في وضع الجنين ويبلغ عمرهم حوالي 1000 عام.
من المفترض أن المومياوات تنتمي إلى ما يُسمى "ثقافة مانشاي". وعاش أصحابها حول ليما الحديثة في القترة ما بين 1500 إلى 1000 قبل الميلاد، وقاموا ببناء معابد على شكل حرف "U" الإنجليزي (أو حدوة حصان)، بطريقة تواجه الشمس المشرقة، وكانوا يقدمون القرابين من ضحايا بشرية.
وأشار علماء الآثار إلى أنه ستتم إزالة المومياوات من موقع الاكتشاف بحلول نهاية العام الجاري، حتى يتمكن المتخصصون من مواصلة أبحاثهم، كما يعتزمون تحليل الأنسجة في أقمشة المدفونين في الموقع.
© AP Photo / Martin Mejia

واحدة من خمس مومياوات اكتشفها علماء الآثار البيروفيون تقف في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

واحدة من خمس مومياوات اكتشفها علماء الآثار البيروفيون تقف في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Martin Mejia

واحدة من خمس مومياوات اكتشفها علماء الآثار البيروفيون تقف في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Martin Mejia

يقف علماء الآثار بالقرب من مومياء ما قبل الإسبان، تم اكتشافها بجوار ملعب تدريب لفريق كرة قدم محترف في بيرو، في حي الريماك في ليما، بيرو، 15 يونيو 2023.

يقف علماء الآثار بالقرب من مومياء ما قبل الإسبان، تم اكتشافها بجوار ملعب تدريب لفريق كرة قدم محترف في بيرو، في حي الريماك في ليما، بيرو، 15 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Martin Mejia

يقف علماء الآثار بالقرب من مومياء ما قبل الإسبان، تم اكتشافها بجوار ملعب تدريب لفريق كرة قدم محترف في بيرو، في حي الريماك في ليما، بيرو، 15 يونيو 2023.

© AP Photo / Martin Mejia

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Martin Mejia

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

CC BY 4.0 / Estrella Reyna G. / Base de zona arqueológica La Florida (cropped image)

محيط المنطقة الأثرية التي تعود إلى حضارة "لا فلوريدا"، هذه الهياكل الصغيرة تحد بطريقة ما من الوصول إلى هواكا.

محيط المنطقة الأثرية التي تعود إلى حضارة &quot;لا فلوريدا&quot;، هذه الهياكل الصغيرة تحد بطريقة ما من الوصول إلى هواكا. - سبوتنيك عربي
4/6
CC BY 4.0 / Estrella Reyna G. / Base de zona arqueológica La Florida (cropped image)

محيط المنطقة الأثرية التي تعود إلى حضارة "لا فلوريدا"، هذه الهياكل الصغيرة تحد بطريقة ما من الوصول إلى هواكا.

© AP Photo / Martin Mejia

تم التنقيب عن المومياوات من قبل علماء الآثار البيروفيين في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

تم التنقيب عن المومياوات من قبل علماء الآثار البيروفيين في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Martin Mejia

تم التنقيب عن المومياوات من قبل علماء الآثار البيروفيين في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Martin Mejia

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Martin Mejia

تقع المومياوات التي اكتشفها علماء الآثار البيروفيون في حي الريماك في ليما، بيرو، 20 نوفمبر 2023.

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