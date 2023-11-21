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الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية جنوبي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية جنوبي البلاد
انطلقت المناورات التكتيكية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في المنطقة العامة للمناورات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T08:06+0000
2023-11-21T08:06+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "جرى تفقد القدرات القتالية والدفاعية والعملياتية للقوات البرية للحرس الثوري المتمركزة في المحافظة، في مقر الإمام الحسين عليه السلام المركزي".وكان الحرس الثوري الإيراني، أجرى مناورات بحرية الشهر الماضي في المياه الشمالية للخليج نصرة للشعب الفلسطيني.وقال قائد قوات التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي بخشايي، إن "هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية، في مدن أهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد)"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.وأضاف بخشايي أن "المشاركين أعربوا، في هذه المناورات، عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أفراد طواقم السفن المشاركة أعلنوا عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين.وأعرب الحرس الثوري الإيراني، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال الحرس الثوري متوعدا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم"، مضيفا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية جنوبي البلاد

08:06 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
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انطلقت المناورات التكتيكية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في المنطقة العامة للمناورات في كرمان.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "جرى تفقد القدرات القتالية والدفاعية والعملياتية للقوات البرية للحرس الثوري المتمركزة في المحافظة، في مقر الإمام الحسين عليه السلام المركزي".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أجرى مناورات بحرية الشهر الماضي في المياه الشمالية للخليج نصرة للشعب الفلسطيني.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
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وقال قائد قوات التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي بخشايي، إن "هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية، في مدن أهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد)"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
وأضاف بخشايي أن "المشاركين أعربوا، في هذه المناورات، عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أفراد طواقم السفن المشاركة أعلنوا عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين.
وأعرب الحرس الثوري الإيراني، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وقال الحرس الثوري متوعدا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم"، مضيفا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".
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