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https://sputnikarabic.ae/20231121/الحكومة-الإسرائيلية-تعقد-جلسة-خاصة-تتناول-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-والهدنة-في-غزة-1083356535.html
الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة خاصة تتناول صفقة تبادل الأسرى مع حماس والهدنة في غزة
الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة خاصة تتناول صفقة تبادل الأسرى مع حماس والهدنة في غزة
تعقد الحكومة الإٍسرائيلية جلسة خاصة لمجلس الوزراء ومجلس الحرب والطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر "الكابينيت"، وذلك للتصويت والمصادقة على صفقة تبادل للأسرى... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T16:59+0000
2023-11-21T16:59+0000
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القدس – سبوتنيك. وجاء في الدعوة التي وجهتها رئاسة الوزراء للأعضاء أن "عنوان الجلسة هو التصويت على صفقة تحرير مخطوفين إسرائيليين"، دون الإشارة إلى جميع المحتجزين في غزة.وتشير المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة الأسرى أن "الاتفاق يقضي بأن تفرج إسرائيل عن نحو 150 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى لديها، مقابل 53 من المخطوفين النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "سيتم تنفيذ ذلك على 4 دفعات على مدار 4 أيام هدنة تبدأ من بعد غد الخميس. بحيث يتم كل يوم الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين تحصل إسرائيل على قائمة بأسمائهم قبل يوم من الإفراج عنهم، وسيتسلمهم الجيش ثم ينقلون إلى 4 مستشفيات تم تحديدها، ومقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح نحو 30 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى يوميا.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الوسيط القطري أنها مستعدة لتمديد فترة الهدنة إذا كانت هناك فرصة لإخلاء سبيل المزيد من المخطوفين"، وحسب المعلومات الإسرائيلية، فقد "وعدت حماس الوسطاء بمواصلة البحث عن باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الخارجية-القطرية-مفاوضات-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-وصلت-إلى-المرحلة-النهائية--1083342526.html
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إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة خاصة تتناول صفقة تبادل الأسرى مع حماس والهدنة في غزة

16:59 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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تعقد الحكومة الإٍسرائيلية جلسة خاصة لمجلس الوزراء ومجلس الحرب والطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر "الكابينيت"، وذلك للتصويت والمصادقة على صفقة تبادل للأسرى التي تم إبرامها مع حركة "حماس" في غزة.
القدس – سبوتنيك. وجاء في الدعوة التي وجهتها رئاسة الوزراء للأعضاء أن "عنوان الجلسة هو التصويت على صفقة تحرير مخطوفين إسرائيليين"، دون الإشارة إلى جميع المحتجزين في غزة.
وتشير المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة الأسرى أن "الاتفاق يقضي بأن تفرج إسرائيل عن نحو 150 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى لديها، مقابل 53 من المخطوفين النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "سيتم تنفيذ ذلك على 4 دفعات على مدار 4 أيام هدنة تبدأ من بعد غد الخميس. بحيث يتم كل يوم الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين تحصل إسرائيل على قائمة بأسمائهم قبل يوم من الإفراج عنهم، وسيتسلمهم الجيش ثم ينقلون إلى 4 مستشفيات تم تحديدها، ومقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح نحو 30 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى يوميا.
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
الخارجية القطرية: مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس وصلت إلى المرحلة النهائية
11:33 GMT
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الوسيط القطري أنها مستعدة لتمديد فترة الهدنة إذا كانت هناك فرصة لإخلاء سبيل المزيد من المخطوفين"، وحسب المعلومات الإسرائيلية، فقد "وعدت حماس الوسطاء بمواصلة البحث عن باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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