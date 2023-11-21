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الخارجية التركية: تركيا وروسيا تجريان مشاورات سياسية في موسكو حول القضايا الإقليمية
الخارجية التركية: تركيا وروسيا تجريان مشاورات سياسية في موسكو حول القضايا الإقليمية
أعلنت وزارة الخارجية التركية ليل الاثنين/ الثلاثاء، أن مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا ستعقد في موسكو اليوم على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T00:02+0000
2023-11-21T00:02+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "ستجرى مشاورات سياسية بين روسيا وتركيا حول القضايا الثنائية والإقليمية في موسكو يوم الثلاثاء".وبحسب البيان، عن الجانب التركي، كما هو مبين، سيرأس الوفد نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين وألكسندر غروشكو.ومن المخطط اليوم الثلاثاء عقد اجتماع في موسكو، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من وزراء خارجية بلدان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.كما سيعقد قادة دول "بريكس" اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20231019/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-فكرة-تركيا-عن-الدول-الضامنة-لإسرائيل-وفلسطين-1082180154.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية التركية: تركيا وروسيا تجريان مشاورات سياسية في موسكو حول القضايا الإقليمية
أعلنت وزارة الخارجية التركية ليل الاثنين/ الثلاثاء، أن مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا ستعقد في موسكو اليوم على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين.
إسطنبول - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "ستجرى مشاورات سياسية بين روسيا وتركيا حول القضايا الثنائية والإقليمية في موسكو يوم الثلاثاء".
وبحسب البيان، عن الجانب التركي، كما هو مبين، سيرأس الوفد نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين وألكسندر غروشكو.
ومن المخطط اليوم الثلاثاء عقد اجتماع في موسكو، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من وزراء خارجية
بلدان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما سيعقد قادة دول "بريكس" اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع.