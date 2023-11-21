https://sputnikarabic.ae/20231121/الخارجية-الروسية-الغرب-يرعى-عمليات-تجنيد-المرتزقة-في-أوكرانيا-1083341971.html
الخارجية الروسية: الغرب يرعى عمليات تجنيد المرتزقة في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الغرب يرعى عمليات تجنيد المرتزقة في أوكرانيا
أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية المكلف بمتابعة جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن عددا من الدول المهيمنة تدعم تجنيد مرتزقة أجانب... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T10:53+0000
2023-11-21T10:53+0000
2023-11-21T10:53+0000
العالم
روسيا
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وقال ميروشنيك خلال مؤتمر صحفي: "نحن الآن نثير هذه القضية في عدد من المنصات الدولية ونريد الحصول على تقييم قانوني لمثل هذه التصرفات من أوكرانيا، لكنها تحظى بدعم نشط من قبل عدد من القوى المهيمنة التي تهيمن على السياسة الدولية".وأضاف أن البعثات الدبلوماسية الأوكرانية "تبني علاقاتها مع شركات التجنيد وبعض الأفراد المسلحين. وأشار الدبلوماسي إلى أنه "سأمتنع الآن عن تسمية الشركات المتورطة في هذا الأمر، لأن هذا موضوع لمحادثات منفصلة". وشدد على أن هناك عددا من الدول "تسعى جاهدة إلى غض الطرف عن مثل هذه التصرفات غير القانونية لأوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بيلاروس 1" التلفزيونية الحكومية أن السفارات الأوكرانية في دول مختلفة تقوم بتجنيد مرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال لمجلة "الشؤون الدولية"، إن أوكرانيا تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من خلال تجنيد المرتزقة عبر سفاراتها.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأوكرانية-تخسر-وحشا-أمريكيا-فيديو-1083341016.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: الغرب يرعى عمليات تجنيد المرتزقة في أوكرانيا
أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية المكلف بمتابعة جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن عددا من الدول المهيمنة تدعم تجنيد مرتزقة أجانب من خلال البعثات الدبلوماسية لأوكرانيا.
وقال ميروشنيك خلال مؤتمر صحفي: "نحن الآن نثير هذه القضية في عدد من المنصات الدولية ونريد الحصول على تقييم قانوني لمثل هذه التصرفات من أوكرانيا، لكنها تحظى بدعم نشط من قبل عدد من القوى المهيمنة التي تهيمن على السياسة الدولية".
وأضاف أن البعثات الدبلوماسية الأوكرانية "تبني علاقاتها مع شركات التجنيد وبعض الأفراد المسلحين. وأشار الدبلوماسي إلى أنه "سأمتنع الآن عن تسمية الشركات المتورطة في هذا الأمر، لأن هذا موضوع لمحادثات منفصلة". وشدد على أن هناك عددا من الدول "تسعى جاهدة إلى غض الطرف عن مثل هذه التصرفات غير القانونية لأوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بيلاروس 1" التلفزيونية الحكومية أن السفارات الأوكرانية في دول مختلفة تقوم بتجنيد مرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال لمجلة "الشؤون الدولية"، إن أوكرانيا تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من خلال تجنيد المرتزقة عبر سفاراتها.