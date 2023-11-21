عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الدفاع-الروسية-تحييد-200-جندي-أوكراني-وتدمير-مدرعاتهم-في-118-منطقة-1083345411.html
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:37+0000
2023-11-21T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_0:208:3167:1989_1920x0_80_0_0_9ba24df7bd71b6f813697c9c8f07791b.jpg
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.وأضافت الدفاع أن القوات الروسية حيدت مجموعات من القوى العاملة والمعدات من الألوية البحرية 35 و36، حيث تم تحييد 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع من طراز دي-20، على محور خيرسون.وأشارت الدفاع إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية وساجي في منطقة خيرسون.وذكرت الدفاع أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قضت على 200 جندي أوكراني وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231121/شويغو-يعلن-تضاعف-إمدادات-سلاح-المدفعية-للجيش-نحو-5-مرات-وإنتاج-3-غواصات-روسية-متعددة-المهام-1083344087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cb16ecc709d9265a1ab3231d314fc691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة

13:37 GMT 21.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.

وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدافع هاوتزر دي - 20 على محور زابوروجيه، بالإضافة إلى ما يصل إلى 75 جنديا وسيارتين ومدفع هاوتزر دي 20 على محور جنوب دونيتسك.

وأضافت الدفاع أن القوات الروسية حيدت مجموعات من القوى العاملة والمعدات من الألوية البحرية 35 و36، حيث تم تحييد 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع من طراز دي-20، على محور خيرسون.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يعلن تضاعف إمدادات سلاح المدفعية للجيش نحو 5 مرات وإنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام
12:17 GMT
وأشارت الدفاع إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية وساجي في منطقة خيرسون.
وذكرت الدفاع أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قضت على 200 جندي أوكراني وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMTВзрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:26 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала