https://sputnikarabic.ae/20231121/الدفاع-الروسية-تحييد-200-جندي-أوكراني-وتدمير-مدرعاتهم-في-118-منطقة-1083345411.html
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:37+0000
2023-11-21T13:37+0000
2023-11-21T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.وأضافت الدفاع أن القوات الروسية حيدت مجموعات من القوى العاملة والمعدات من الألوية البحرية 35 و36، حيث تم تحييد 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع من طراز دي-20، على محور خيرسون.وأشارت الدفاع إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية وساجي في منطقة خيرسون.وذكرت الدفاع أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قضت على 200 جندي أوكراني وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231121/شويغو-يعلن-تضاعف-إمدادات-سلاح-المدفعية-للجيش-نحو-5-مرات-وإنتاج-3-غواصات-روسية-متعددة-المهام-1083344087.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وتدمير مدرعاتهم في 118 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدافع هاوتزر دي - 20 على محور زابوروجيه، بالإضافة إلى ما يصل إلى 75 جنديا وسيارتين ومدفع هاوتزر دي 20 على محور جنوب دونيتسك.
وأضافت الدفاع أن القوات الروسية حيدت مجموعات من القوى العاملة والمعدات من الألوية البحرية 35 و36، حيث تم تحييد 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع من طراز دي-20، على محور خيرسون.
وأشارت الدفاع إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية وساجي في منطقة خيرسون.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".