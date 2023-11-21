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https://sputnikarabic.ae/20231121/الدفاع-المدني-اللبناني-مقتل-مواطنة-وإصابة-اثنين-في-قصف-إسرائيلي-يستهدف-بلدة-كفركلا-جنوبي-البلاد-1083341167.html
الدفاع المدني اللبناني: مقتل مواطنة وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا جنوبي البلاد
الدفاع المدني اللبناني: مقتل مواطنة وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا جنوبي البلاد
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T10:10+0000
2023-11-21T10:10+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "بنجاة عدد من الأطفال أحفاد الشهيدة لائقة سرحان كانوا في المنزل الذي قصفه العدو الصهيوني في بلدة كفركلا والذي أدى أيضا إلى جرح شقيقتهم آلاء".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة". وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" بما فيها بنية عسكرية.من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن "قصف مدفعي إسرائيلي طال مركزا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب في أضرار كبيرة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانات متتالية سابقة، عن استهداف عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، أمس الاثنين، منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع المدني اللبناني: مقتل مواطنة وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا جنوبي البلاد

10:10 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "بنجاة عدد من الأطفال أحفاد الشهيدة لائقة سرحان كانوا في المنزل الذي قصفه العدو الصهيوني في بلدة كفركلا والذي أدى أيضا إلى جرح شقيقتهم آلاء".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة". وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" بما فيها بنية عسكرية.
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من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن "قصف مدفعي إسرائيلي طال مركزا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب في أضرار كبيرة".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانات متتالية سابقة، عن استهداف عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، أمس الاثنين، منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".
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أمس, 15:47 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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