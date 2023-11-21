https://sputnikarabic.ae/20231121/الدليل-الشامل-عن-الوضوء-وأنواعه-وطريقة-أدائه-الصحيحة-في-الإسلام-1083349378.html

الدليل الشامل عن الوضوء وأنواعه وطريقة أدائه الصحيحة في الإسلام

الدليل الشامل عن الوضوء وأنواعه وطريقة أدائه الصحيحة في الإسلام

الوضوء هو عملية تطهير جسم المسلم باستخدام الماء، وهي عبادة في الإسلام. ويُعتبر الوضوء طهارة أساسية لأداء الصلوات والمشاركة في العديد من النشاطات الدينية، ومن... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T14:55+0000

2023-11-21T14:55+0000

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ويعطي الدين الإسلامي دورا خاصا لطقوس الوضوء أو الطهارة، كما قال النبي محمد (ص): "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء". دون الوضوء الصحيح، ستكون صلاة المسلم باطلة.وفيما يلي نلقي نظرة في هذا التقرير حول كيفية الوضوء الصحيح في الإسلام.الوضوء والطهارةومصطلح "الطهارة" يعني تطهير الإنسان ليس فقط من الخارج، بل أيضًا من الداخل، والطهارة الداخلية تكون بالاستقامة والتوبة، أما الطهارة الخارجية تكون بالوضوء الكامل أو الأصغر.فيما يعني مصطلح "الوضوء" طقوس التطهير، وهو أمر مرغوب فيه وحتى إلزامي على المؤمنين القيام به بشكل متكرر طوال اليوم.متى يجب على المسلم الوضوءيجب أن يتم الوضوء في مثل هذه الحالات:الوضوء ضروري في حالة إذا كان الإنسان نقض وضوءه، أما إذا كان الرجل أو المرأة المسلمة في حالة طهارة، فلا يجب أن يتوضأ مرة أخرى.أنواع الوضوءينقسم الوضوء إلى نوعين:يجب أن يتم الغسل أو الوضوء الكامل للجسم بعد حدوث بعض التدنيس لحالة الطهارة - وهذا يحدث بعد الولادة، وبعد ممارسة العلاقة الحميمة، وكذلك بعد انتهاء المرأة من فترة الحيض.أما الوضوء الأصغر قبل أداء صلاة هو أحد أنواع الطهارة الواجبة، ويجب أداء هذا الإجراء بانتظام، خاصة عند انتهاك الوضوء، ولا يحتاج المسلم أو المسلمة إلى التعري التام لأدائه.الوضوء البسيط لأجزاء معينة من الجسم ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، بل يجب القيام به عندما يبدأ رجل أو امرأة مسلمة الصلاة.كما يتم الوضوء في أي وضع مناسب، ولكن في كثير من الأحيان الجلوس أو الوقوف.كيف نتوضأ قبل أداء الصلاة (الوضوء الأصغر)قبل الوضوء ينوي المؤمن في قلبه أن يتوضأثم نبدأ بكلمة "بسم الله" ونقوم بالخطوات التالية:الفروض الواجبة أثناء الوضوءيجب تسلسل الخطوات بهذا الترتيب.وفي حالة انتهاك أي نقطة من نقاط الوضوء، يجب تكرار العملية مرة أخرى.وفي هذه الحالة يمكن قطع عملية الوضوء، إذا لزم الأمر، عن طريق القيام ببعض الإجراءات القصيرة وغير الدائمة مثل: فتح الباب، أو إطفاء الأجهزة المنزلية، أو القيام بأي إجراء إجباري آخر، ثم تبدأ عملية الوضوء من النقطة المنقطعة.وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم كل هذه الخطوات بالترتيب، وهذا هو أصل وجوب مثل هذه المراحل على المسلمين: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" (سورة المائدة، الآية 6).متى يفسد الوضوءبعد أن يتوضأ المؤمن قليلاً، يكون في حالة طهارة، وفي هذه الحالة يمكنه أداء الصلاة، والبدء في قراءة كتاب القرآن الكريم، ويحافظ الإنسان على حالة الطهارة حتى يحدث ما يخالف ذلك.الأفعال التي تنتهك حالة الطهارة بعد الوضوء الصغير تشمل:الوضوء الكامل أو الغسلوهو غسل الجسم بجميع أعضائه، هناك حالات لا يكفي فيها الوضوء الصغير، ويحتاج المسلم إلى الغسل أو الوضوء الكامل.ويشمل هذه الحالات:ما الذي يحرم فعله بدون الغسلبدون الغسل، يحرم على المسلم القيام بأشياء معينة:يتم الوضوء الكامل وفقًا للقواعد التالية وبالتسلسل التالي:ينطق بداخله النية للاغتسالماء الوضوءهو الماء الطاهر النظيف، ويعرف الماء الطهور على أنه الماء المالح أو العذب أو الخارج من باطن الأرض والساقط من السماء.ويعتبر الماء الذي أختلط بشيء غير من لونه ورائحته ماء غير طاهر ولا يصح الوضوء به.حيث أجتمع الفقهاء على أن الماء الذي يتحول من حالته الطبيعية إلى حالة أخرى هو ماء نجس ولا يجوز التطهير به، ما خلاف ذلك فهو ماء طهور.الماء الراكدووفقا للفقهاء، لا يجوز الاغتسال من ماء راكد لأن الجراثيم تبقي فيه ولا تذهب إلى مجرى المياه، وعليه تصبح نجسة.يوضح الفقهاء أن الماء الراكد كالبرك لا يجوز الوضوء به، لأنه يحتوي جراثيم الضارة بصحة الإنسان.ويقول العلماء إن المسلم الذي يتوضأ من تلك المياه فأنه يلوث هذا الماء مما قد تصيب الناس بالأمراض لهذا يفضل الوضوء بماء جاري.وفي الوقت نفسه، يجيز العلماء وضوء المسلم الذي على جنابه بماء راكد في الحالة الاضطرارية، على أن يأخذ منها بإناء أو بيده حتي لا يلوثها بالكامل.ماء مخزنيقول علماء الدين إن الوضوء من خلال ملء إناء بالماء المخزن دون الاستحمام داخلها جائز، لأن في تلك الحالة يظل الماء نظيف وغير ملوث.ماء البحرأكد علماء الدين أن الوضوء والتطهير بالماء المالح جائز لأنه وفقا للأحاديث النبوية فهو نقي وغير ملوث.الماء المغصوبيُعرف العلماء، الماء المغصوب بأنه المأخوذ بغير حق وفيه أعتداء على حقوق الغير فهو حرام، لكنه ماء طاهر وجاء التحريم هنا على أخذ الشيء بغير وجه حق.ويفسر الفقهاء أن من صلى بماء مغصوب فإن صلاته صحيحة، لكنه وقع في إثم وهو أخذه لشيء غير عائد له.شروط ماء الوضوءيُلخص العلماء شروط الماء في جملة "لا يصح الطهارة بماء فقد الحالة الذي كان عليها"، وذلك يوضح إذا غيرت المادة من شكل ولون الماء حولتها من ماء طهور إلى ماء نجس.كيفية الوضوء في حالة عدم وجود ماءشرع الله تعالى "التيمم" من باب التخفيف على المسلمين في حالة فقد الماء، وذلك كي لا يجعل على الناس حرج في أداء العبادات.قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).. صورة النساء الأية 43.وحسب علماء الدين، يجب أن يشتمل التيمم على 5 أركان حتى يكون صحيحا.1- نقل التراب إلى العضويجب أن ينقل الإنسان التراب بيده إلى العضو الممسوح عليه، فلا يكفي أن يصيبه التراب بغير نقل منه.2- النيةالنية واجبة في كل عبادة3- مسح الوجهيضرب الإنسان باطن يده في التراب الطاهر ثم يمسح به وجهه ولو وضع يده بغير ضرب للتراب وعلق بها تراب فمسح وجه صح، ولكن الأفضل ضرب يده.4- مسح اليدينمسح اليدين بالتراب إلى المرفقين (وهما ما يسميه الناس بالكوعين) تماماً كالوضوء.5- الترتيبيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدينشروط التيمم1- العجز عن استعمال الماءأحيانا لا يجد المسلم الماء في المكان الذي يتواجد به أو من الممكن أن يمنعه الطبيب من استعماله خوفا من مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، أو يوجد ماء لكنه قليل يكفي فقط للشرب.2- دخول وقت الصلاةيجب التأكد من وقت الصلاة لاتخاذ القرار الصحيح بالتيمم.3- طلب الماءيجب على المسلم أن يطلب الماء بنفسه، فيبحث عنه في مسكنه ومتاعه ويطلبه من زملائه، وينظر يمينه ويساره وخلفه وأمامه بحثاً عن الماء، أخذاً بالأسباب المتاحة.4- بعد مكان الماءإذا كان الماء قريبا لا يصح التيمم، وإذا كان يوجد أسباب لانقطاعه يجب انتظاره أفضل من التعجيل بالتيمم.5- التراب الطهوريجب أن يكون التراب خالصًا من أي خليط كالجبس مثلاً، وذلك لأن التراب المستعمل حكمه كحكم الماء المستعمل، أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.فضل الوضوءالوضوء ليس تطهيرا جسديا بسيطا للجسد، ولكنه عبادة.طبيعته الإلزامية، وكذلك عملية التنفيذ، مبينة في آيات القرآن. ولذلك فإن حسن الوضوء هو امتثال لأمر الله، الذي ينال به المؤمنون رضوانه وثوابه.في يوم القيامة، عندما يغطى كل شيء بالظلام، ستشع أجزاء الجسم التي تمت مسحها بالوضوء وتصبح مصدرًا للنور للمؤمنين. وبهذه الطريقة، سيتمكن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من التعرف على أتباعه والترحيب بهم.قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في حديث: "بالحق، يوم القيامة سيجتمع أمتي بأوجههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. ومن استطاع أن يكثر من أثره فليفعل" (رواه البخاري ومسلم).أيضًا، عند أداء الوضوء، يُغفر للإنسان خطاياه. كما قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "عندما يغسل المؤمن وجهه خلال الوضوء، يمحو كل خطية رآها عيناه مع الماء. وعندما يغسل يديه، يمحو كل خطية ارتكبها يديه مع الماء. وعندما يغسل رجليه، يمحو كل خطية ذهبت إليها قدماه مع الماء. حتى بإزالة القطرة الأخيرة يكون نقيًا من الخطايا" (صحيح مسلم).فالوضوء ليس شرطًا للعبادة فحسب، بل هو في حد ذاته عمل ينال فيه المؤمن نفعا وأجرا عظيما من الله.ما لا يجب فعله أثناء الوضوءالأمور التي يفضل تجنبها أثناء أداء الوضوء تشمل:أهمية الوضوء في الإسلاملقد أثبت العلم الحديث أن الوضوء ليس له أهمية صحية فحسب، بل يساهم أيضًا في الصحة العامة للجسم.فرك اليدين إلى المرفقين والقدمين إلى الكاحلين وغسل الوجه والرأس والأذنين - كل هذا نوع من التدليك والتأثير على النقاط النشطة بيولوجيًا في جسم الإنسان.الماء البارد يقوي الجسم ويقوي جهاز المناعة.وأثناء الوضوء، يزداد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويتم تنشيط عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من تقوية الجسم.فعلى سبيل المثال، ثبت أن غسل الوجه يحسن عمل المعدة والأمعاء والمثانة ويعيد عمل الجهاز العصبي إلى طبيعته.غسل الفم يزيل جزيئات الطعام، وبالتالي يمنع تطور العمليات المتعفنة وانتشار مسببات الأمراض، وبالتالي يمنع تطور أمراض البلعوم واللثة والأسنان.يؤدي غسل الأنف إلى إزالة المواد المسببة للحساسية والعدوى والأجسام الغريبة التي يمكن أن تصل إلى الجيوب الأنفية والرئتين وما إلى ذلك. وبالتالي التسبب في أمراض مختلفة.مسح الأيدي المبللة على الشعر يزيل الأوساخ الزائدة من الشعر، كما أن مسح الرأس يحسن نقل الحرارة، وهو إجراء جيد لمنع ارتفاع درجة الحرارة.غسل الأذن يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفف آلام الأسنان والحنجرة، ويزيل الشمع الزائد والأوساخ والعدوى في الأذنين التي يمكن أن تسبب عدداً من الأمراض.وبالتالي، فإن الوضوء ليس فقط فرصة لغسل الأوساخ من الجسم، ولكن أيضا لتقوية الجسم، واستنشاق القليل من النضارة والحيوية فيه.

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